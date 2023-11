Sciopero generale, tensione governo-sindacati. Toti: “Diritto sacrosanto, ma motivazioni sbagliate”

Genova. Si alza la tensione sullo sciopero proclamato da Cgil e Uil per il 17 novembre. Dopo l’altolà del Garante, secondo cui non esisterebbero i presupposti per considerarlo uno sciopero generale, Landini tira dritto e conferma la mobilitazione nonostante il ministero dei Trasporti guidato da Matteo Salvini sia pronto alla precettazione.

“Come abbiamo detto alla commissione troviamo sbagliata l’interpretazione che dice che non è sciopero generale. Mette in discussione un diritto. È una interpretazione compiacente” e “utilizzata dal ministro Salvini in modo strumentale per impedire diritto di sciopero“, ha attaccato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Salvini “può precettare quello che vuole, ma non siamo che all’inizio di una mobilitazione. Quello che sta facendo sta mettendo in croce questo Paese. Non ci fermeranno con una precettazione, siamo solo all’inizio”. Così anche il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri: “Noi andiamo avanti, sul diritto allo sciopero non siamo disponibili a farci intimorire da nessuno”.

Intanto è stata inviata ai sindacati interessati la lettera del Mit che invita i sindacati a rivedere la propria posizione, anche alla luce delle indicazioni del Garante, auspicando “il rispetto delle regole e del buonsenso”. Si tratta in pratica di un ultimatum. “Se entro oggi a mezzanotte i sindacati non torneranno nell’ambito della legge e del buon senso, onore e onere di un ministro, io garantisco il diritto allo sciopero ma se serve precettare precetterò per non mettere in ginocchio un intero Paese“, aveva detto Salvini.

Sul tema è intervenuto oggi anche il presidente ligure Giovanni Toti: “Questo è un tema che riguarda il garante e chi precetta. Il diritto di sciopero è sacrosanto. Le motivazioni di questo sciopero, per quanto mi riguarda, sono sbagliate. Loro hanno diritto di fare sciopero, io ho diritto di considerare questo sciopero strumentale e per certi aspetti politico”.

“Non credo vi sia da parte di questo governo un attacco alla sanità pubblica, anzi, c’è un aumento del fondo sanitario nazionale – sostiene il governatore ligure -. Credo sia una manovra prudente dal punto di vista dei conti pubblici, alla vigilia del ritorno in vigore del patto di stabilità, ma certamente una manovra che alleggerisce la parte fiscale delle buste paga più fragili, che cerca di rimettere in equilibrio il trasporto pubblico locale. Uno sforzo, nei limiti della contingenza, che dovrebbe essere apprezzato”.

Posizione simile a quella del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, che ammorbidisce la linea del suo segretario di partito Salvini: “I sindacati hanno la totale legittimità a scioperare, però dire che questo sia un governo che non ha a cura gli interessi dei lavoratori dipendenti, questa critica proprio no: l’unica parte espansiva della manovra è proprio questa – ha detto rispondendo in audizione -. Se si sommano 11 miliardi della decontribuzione confermata, 4,6 miliardi di sconto Irpef, 5 per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione, 1,6 miliardi per i fringe, si arriva a una cifra che è i due terzi dell’intera manovra, diretta a famiglie con redditi medio bassi e lavoratori dipendenti”.

Secca la replica dei sindacati alle parole del presidente della Regione: “Da qualche tempo il Presidente Toti è diventato tuttologo commentando anche quello che non conosce e prendendo per buono tutto quello che arriva da Roma, anche se a danno della Liguria – hanno detto i rappresentanti di Cgil e Uil – Nonostante il fastidio dimostrato dal presidente Toti, lo sciopero del 17 novembre di Cgil e Uil si farà e sono molte le ragioni per aderire alla protesta. Il Governo nazionale taglia le risorse a Regioni e Comuni, a partire dalla sanità. Il governatore Toti è tra i pochi amministratori d’Italia a non lamentarsene. Con i tre miliardi in più promessi dal Governo sulla sanità non si coprirà nemmeno l’aumento dei costi dovuto all’inflazione. Ma è noto che di 3 miliardi, 2,3 andranno a coprire solo parzialmente gli aumenti contrattuali per il personale della sanità, il resto (700 milioni) per abbattere le liste d’attesa, mantenendo da un lato bloccato il tetto sulle assunzioni del personale e dall’altro aumentando di 280 milioni la spesa sanitaria privata”.

Lo sciopero, di otto ore o dell’intero turno, interesserà i dipendenti pubblici, la sanità, i trasporti, i settori scuola e università e quelli soggetti alla Legge 146 sui servizi essenziali. La manifestazione provinciale si dovrebbe tenere a Genova con concentramento alle ore 9.00 presso il Terminal Traghetti da dove partirà il corteo per le vie del centro città.