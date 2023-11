Sciopero contro la legge di bilancio: Cgil e Uil in corteo per i diritti e il lavoro

Genova. Cgil e Uil tornano in piazza oggi con un nuovo sciopero nazionale contro contro la legge di bilancio del Governo Meloni. In Liguria la manifestazione regionale si tiene a Genova, con raduno alla Stazione Marittima e corteo per le vie del centro. A partecipare al corteo almeno duemila persone. I due sindacati hanno proclamato l’agitazione per l’intera giornata di oggi, venerdì 24 novembre, per chiedere al Governo di “alzare i salari, estendere i diritti, offrire un futuro ai giovani e fermare il drammatico impoverimento di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati”.

In particolare, Cgil e Uil lanciano l’allarme su sanità e sociale, settori che in Liguria sono già fortemente in affanno: la manovra del Governo, se confermata, potrebbe far perdere alla Liguria 61 milioni di euro. Accanto alle rivendicazioni nazionali, Cgil e Uil scendono in piazza anche per quelle che sono considerate emergenze liguri come Ansaldo Energia, Piaggio, Acciaierie d’Italia industrie che attendono risposte serie e concrete dal Governo.

“Serve subito un piano straordinario di assunzioni nel comparto socio sanitario – chiedono i sindacati Occorre medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale ausiliario e l’abbattimento delle liste d’attesa. Occorre potenziare il sistema degli enti locali. Basta con i tagli ai Comuni e, quindi, ai servizi sociali. Su commercio e grande distribuzione serve subito un tavolo regionale per disegnare il futuro e un’occupazione di qualità anche a fronte delle nuove aperture. Dobbiamo destagionalizzare il turismo.

Maggiore attenzione alla sicurezza sul lavoro e al mondo degli appalti e subappalti dove spesso si annidano condizioni di lavoro inaccettabili. No all’autonomia differenziata”.

La manifestazione regionale è partita alla Stazione Marittima dove sono confluiti oltre 13 pullman in arrivo dalle province. Ad intervenire nel comizio conclusivo previsto davanti alla Prefettura di Genova saranno Maurizio Calà segretario generale Cgil Liguria e Vera Buonomo segretaria nazionale Uil.

Durante lo sciopero nazionale ‘Adesso Basta’ di tutte le regioni del Nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Val d’Aosta e Veneto), sarà letto dai palchi un appello contro la violenza sulle donne.