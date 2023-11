Scattato un nuovo sgombero del centro sociale Tdn, polizia al Lagaccio

Genova. Non era previsto ma era prevedibile, visti i progetti che da tempo insistono sull’area. Fatto sta che questa mattina è scattato uno sgombero – il terzo negli ultimi anni – del centro sociale Tdn in via Bartolomeo Bianco, al Lagaccio.

Sul posto una decina di mezzi della polizia di Stato tra blindati e auto e diversi agenti della Digos, oltre alla polizia locale. All’interno del Tdn non c’era nessuno (ormai è da tempo disabitato se non saltuariamente) ma è stato sequestrato materiale tecnico utilizzato per i concerti come mixer e casse.

L’operazione di sgombero, imposta da un decreto du sequestro preventivo del tribunale di Genova, legato a un esposto di Amiu. L’azienda che gestisce i rifiuti è la titolare sull’edificio del Tdn e ha nei piani di realizzarvi un centro del riuso e per questo era scattato il primo sgombero, quello dell’8 ottobre 2021.

I lavori, che devono essere finanziati dal Pnrr, e che sono stati presentati da tempo, non sono mai partiti. L’azienda partecipata ha sempre parlato di “progetto integrato” ma dal febbbraio 2022 poco è cambiato in via Bianco.

Amiu nelle passate settimane, anche alla luce del fatto che i tempi da rispettare per ottenere i fondi europei sono assai stretti, ha puntato sul fatto che gli attivisti del Tdn, anche attraverso i social network, pur non risiedendo stabilmente nel centro sociale erano soliti organizzare eventi e concerti all’interno dello stesso.

E’ stato un concerto hardcore previsto per il secondo weekend di ottobre a sollevare il caso. Ma l’impressione è che i meccanismi siano stati velocizzati anche dalla recente assegnazione a Genova di alcuni fondi ministeriali per realizzare, a fianco del futuro polo Amiu anche un parco giochi.

Subito la soddisfazione di alcuni esponenti della Lega, il partito che a Genova e non solo ha fatto degli sgomberi dei centri sociali una vera e propria bandiera.

“Una bella notizia che non può che renderci soddisfatti quella dello sgombero del centro sociale Terra di Nessuno – dice Edoardo Di Cesare, capogruppo della Lega in municipio Centro Est – la Lega ha sempre chiesto lo sgombero e l’abbattimento dell’edificio. Un’operazione cominciata già nello scorso ciclo amministrativo in comune con i nostri assessori Garassino e Viale, e che oggi è proseguita grazie alla collaborazione tra il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù e l’attuale assessore alla sicurezza Gambino”.