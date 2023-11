“Saperecoop” e “Imparare divertendosi”, si rinnova la collaborazione tra Agenzia per la famiglia e Coop Liguria  

Genova. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra Agenzia per la famiglia del Comune di Genova e Coop Liguria grazie al programma “Saperecoop”: una serie di incontri mensili e gratuiti dal titolo “Imparare divertendosi”, con laboratori rivolti ai bambini tra i 6 e i 10 anni e contestuali incontri di approfondimento dedicati agli adulti (genitori, nonni, …) con cui si affronteranno i temi più vari.

La proposta nasce dalla partnership tra Coop Liguria e Agenzia per la famiglia, avviata grazie al progetto “baby kit”, che accoglie i nuovi nati nel territorio comunale e si avvale della significativa esperienza di Coop in campo formativo, maturata grazie allo storico impegno nell’educazione dei giovani al consumo consapevole con i percorsi Saperecoop.

Il programma quest’anno sarà particolarmente ricco: ogni mese, a partire dal prossimo novembre, verrà proposto un laboratorio a tema in concomitanza con alcune tra le più importanti giornate nazionali, quali la giornata universale del bambino, la giornata mondiale degli abbracci, contro lo spreco alimentare e molto altro.

«Questi laboratori per bambini e bambine e gli incontri info-formativo per genitori curati da Coop Liguria – spiega l’assessore all’Avvocatura e Affari legali, Servizi sociali, Famiglia e Disabilità, Lorenza Rosso – consentono di offrire, tramite Agenzia per la Famiglia del Comune di Genova, un’ulteriore interessante opportunità alle famiglie genovesi. Grazie all’aiuto di aziende sensibili ai temi della comunità locale come Coop Liguria è così possibile realizzare iniziative belle e importanti per la cittadinanza e ringrazio vivamente Coop Liguria per la disponibilità e l’impegno».

Il primo incontro si terrà mercoledì 22 novembre, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dei bambini e delle bambine: per i bambini avrà il titolo “Il diritto di giocare!”, mentre per gli adulti avrà per tema “Giochiamo con il cibo”, qualche consiglio per una sana e corretta alimentazione.

Il secondo, il 13 dicembre, sarà dedicato alla realizzazione, con materiali di recupero, di addobbi per l’Albero di Natale.

Tutti gli incontri, a cadenza mensile, sono gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, e si terranno dalle ore 17 alle ore 18 presso la sede di Agenzia per la Famiglia, al piano terra di Palazzo Tursi (con entrata diretta anche da Via Garibaldi 9r – di fronte a Palazzo Rosso). Informazioni e prenotazioni: Agenzia per la famiglia tel. 0105572575/72915; e-mail: agenziaperlafamiglia@comune.genova.it