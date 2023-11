Sant’Egidio, 200 persone al pranzo solidale organizzato per la Giornata Mondiale dei Poveri

Genova. Più di 200 persone in povertà hanno preso parte oggi al pranzo di Sant’Egidio organizzato in occasione della settima giornata mondiale dei poveri, voluta da papa Francesco. Il pranzo, che si è svolto presso la sede di Sant’Egidio in via Balbi, è stato preparato e servito da circa 80 volontari, per la maggior parte ragazzi.

Al termine del pranzo, monsignor Tasca, arcivescovo di Genova, ha benedetto la statua in bronzo dello scultore Timothy Schmalz intitolata ‘Whatsever you do” che rappresenta un mendicante nell’atto di chiedere l’elemosina sotto le sembianze del quale si nasconde Gesù. La statua verrà collocata di fronte alla basilica della Ss. Annunziata del Vastato.

Secondo i dati diffusi da Caritas Italiana, in Italia sono oltre 5,6 milioni le persone in povertà assoluta, ovvero quelle che non hanno i mezzi per soddisfare i propri bisogni primari. Di queste, oltre 1,2 milioni sono minori. Il fenomeno della povertà è in aumento in tutto il mondo, anche in Italia. La pandemia di Covid-19 ha contribuito ad acuire le disparità sociali, mettendo in ginocchio molte famiglie.

In questi giorni sempre la Caritas ha pubblicato il consueto report sulla povertà, mettendo in risalto come la congiuntura economica, fatta di inflazione e precarizzazione del lavoro, stia mettendo sempre più persone e famiglie ai margini della povertà.