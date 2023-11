Sansa: “Ipocrita votare i piloni nel Bisagno e ricordare i morti delle alluvioni”. E scoppia la bagarre

Genova. Il consigliere Ferruccio Sansa fa nuovamente infuocare il Consiglio regionale. L’ex candidato alla presidenza della Liguria è finito ancora al centro delle polemiche stamattina in apertura della seduta, subito dopo il minuto di silenzio chiesto dal presidente dell’assemblea Gianmarco Medusei per ricordare le vittime dell’alluvione in Toscana.

Ed è proprio su questo punto che Sansa ha chiesto di intervenire: “Ricordare i morti e nello stesso momento approvare norme che prevedono di costruire piloni nel Bisagno e di edificare in zone ad alta pericolosità di alluvione è un atteggiamento che rischia di essere insincero e ipocrita“.

Il riferimento è alla modifica del regolamento regionale approvata a luglio nella sessione di bilancio per consentire la costruzione di “infrastrutture strategiche lineari di trasporto pubblico” in deroga alla fascia di inedificabilità di 10 metri dall’alveo dei torrenti, il cosiddetto emendamento salva-Skymetro.

“Sono senza parole”, ha commentato Medusei dichiarandosi sorpreso dalla polemica sul minuto di silenzio. “Mi dissocio totalmente dall’uso della parola ipocrita“, ha aggiunto.

“La maggioranza è schifata da un intervento così, soprattutto con tutto quello che sta facendo l’assessore alla Protezione civile – ha tuonato la consigliera Lilli Lauro della Lista Toti -. Credo persone così siano indegne di rappresentare i liguri, offensive non solo verso quest’aula ma anche verso i cittadini che si alzano tutti i giorni per andare a lavorare”.

Il consigliere Angelo Vaccarezza, capogruppo della Lista Toti, ha esortato Medusei ad applicare una sanzione nei confronti di Sansa, ma il presidente del Consiglio ha spiegato che il provvedimento è applicabile solo al secondo richiamo.

“La Liguria ha assistito al meglio e al peggio in una sola mattinata – commenta il presidente ligure Giovanni Toti -. Da un lato, l’esempio virtuoso dei ragazzi della Protezione civile partiti dalla nostra regione per aiutare cittadini e volontari toscani, travolti dalle alluvioni che hanno messo in ginocchio un intero territorio. Dall’altro lato, però, abbiamo dovuto assistere al peggio: il leader delle opposizioni in Consiglio regionale, Ferruccio Sansa, profana il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del maltempo. Un gesto vergognoso che offende non solo i liguri, che ben conoscono questo dolore, ma anche tutti gli italiani. Non ci resta che ringraziare chi ha regalato alla politica italiana questo ulteriore esempio di equilibrio, democrazia e rispetto”.

Poi Sansa ha precisato la sua posizione in un post su Facebbok: “Oggi in aula abbiamo osservato un minuto di silenzio per ricordare i morti dell’alluvione in Toscana. Giusto. Doveroso. Ma appena terminato il silenzio ho parlato. Con una mano il centrodestra ligure ricorda in aula i morti dell’alluvione nelle altre regioni. Con l’altra schiaccia il pulsante verde per approvare la costruzione di piloni di cemento nel greto del Bisagno. Per permettere di realizzare nuovi edifici nelle zone ad alta pericolosità di alluvione. Trovo insostenibile e insopportabile questo atteggiamento. Il centrodestra ha chiesto di sanzionarmi per il mio intervento. Bene, benissimo, facciano pure. Lo dirò lo stesso. Di fronte a questi atteggiamenti i cittadini hanno ragione a non credere più nella politica”.

Ormai non passa seduta senza che l’ex giornalista del Fatto Quotidiano diventi protagonista di qualche scontro in aula. Sul caso di Alessandro Piana, coinvolto (ma non indagato) nell’inchiesta sui festini vip a Genova, era stato attaccato anche dai colleghi di opposizione per il post su Facebook in cui evocava il bunga bunga sul monte Fasce. La scorsa settimana, dopo che era saltato l’accordo con la maggioranza per un ordine del giorno sui migranti, aveva lasciato l’aula dicendo “mi fate pena” rivolto ai banchi del Pd.