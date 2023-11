Sanità, Tosi (M5s): “Agenda ospedaliera sospesa per allerta meteo, manca la riprogrammazione”

Genova “Ben venga la precauzione in caso di fenomeni meteo, indipendentemente dal livello di allerta: sapevamo che saremmo entrati in una fase di emergenza e la macchina regionale ha agito di conseguenza. Tuttavia, ad allerta cessata, la vita di tutti i giorni deve riprendere il proprio iter, senza se e senza ma. E deve tassativamente riprendere tutta la programmazione sanitaria sospesa per la durata dell’allerta. Credo che questo sia lapalissiano”.

Così, il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, a margine dell’interrogazione sull’annullamento delle attività ospedaliere nella giornata del 24 ottobre.

“Un concetto banalmente ovvio che però deve essere sfuggito a chi gestisce in Asl4 le attività ospedaliere ambulatoriali, di day hospital, di day surgery: altrimenti non si spiega perché una persona affetta da patologia tumorale e, di conseguenza, soggetta a terapia salvavita (in questo caso chemioterapia) non sia stata più richiamata per il prelievo ematico fissato in data 24/10/2023 presso l’Ospedale di Rapallo per far sì che il referto fosse poi inviato all’IST di Genova”.

“La cittadina era stata avvisata telefonicamente per comunicarle che il suo appuntamento veniva annullato perché “avrebbe rischiato di fare un viaggio a vuoto a causa dell’allerta meteo”, il che non garantiva la presenza del personale infermieristico. Da allora sono passati 14 giorni e sappiamo con certezza che la cittadina non è stata richiamata per riprogrammare il prelievo. È o non è questo un evidente caso di malasanità?”.