Sanità, Rossetti (Azione): “Il Gallino di Pontedecimo sia valorizzato come struttura ospedaliera”

Genova. Riconoscere l’importanza del centro di medicina integrata dell’ospedale Gallino di Pontedecimo: è questo l’obiettivo dell’emendamento presentato in commissione Sanità dal consigliere regionale del Gruppo Misto Sergio Rossetti (Azione) e dal consigliere Gianni Pastorino (Linea Condivisa).

L’emendamento, accolto dalla giunta, riconosce infatti “come best practice il centro di medicina integrata dell’ospedale Gallino, che accoglie malati oncologici da tutti i presìdi regionali – spiega Rossetti -. Si sta avviando la presa in gestione diretta da parte di Asl3: chiediamo che possa essere sviluppata in ciascuna azienda sanitaria della regione”.

Il piano sociosanitario definisce il Gallino una “struttura ambulatoriale per lungo degenti“: “Chiediamo che il Gallino continui ad essere riconosciuto come una struttura ospedaliera – conclude Rossetti -. È un presidio importante per la Valpolcevera e la Liguria e deve essere valorizzato”.