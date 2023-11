Sanità, all’ospedale Gaslini assegnati i tre “bollini rosa” della Fondazione Onda

Genova. Tre bollini rosa all’ospedale Giannina Gaslini, due al Policlinico San Martino, al Villa Scassi, al Galliera, all’Evangelico di Voltri, agli ospedali di Imperia, Sanremo e Lavagna. Sono otto le strutture che hanno ricevuto il riconoscimento della Fondazione Onda per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile, oltre all’offerta di servizi e percorsi dedicati alle donne vittime di violenza.

Si tratta di un riconoscimento biennale. Rispetto alla precedente edizione, la Liguria ha conquistato un bollino rosa in più, grazie all’attestazione ricevuta da Sanremo.

“Il riconoscimento – affermano il presidente della Regione Giovanni Toti e l’assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola – dimostra il buon lavoro fatto dagli ospedali premiati per quanto riguarda la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute tipicamente femminili, ma anche per esempio per l’offerta di servizi relativi all’accoglienza delle utenti a supporto dei percorsi diagnostico-terapeutici e le iniziative a sostegno delle donne vittime di violenza”.

Per ogni ospedale sono stati indicati le specialità o le iniziative/percorsi dedicati per i quali è stato ottenuto il riconoscimento:

Tre bollini rosa:

OSPEDALE GASLINI

– Ginecologia e ostetricia

Due bollini rosa:

ASL 1 – OSPEDALE DI IMPERIA

– Dietologia e nutrizione clinica

– Ginecologia e ostetricia

– Pneumologia

– Urologia

– Stop alla violenza sulla donna

ASL 1 – OSPEDALE DI SANREMO

– Cardiologia

– Neurologia

– Stop alla violenza sulla donna

ASL 3 – VILLA SCASSI

– Cardiologia

– Dermatologia

– Diabetologia

– Dietologia e nutrizione clinica

– Endocrinologia e malattie del metabolismo

– Ginecologia e ostetricia

– Neurologia

– Oncologia ginecologica

– Pneumologia

– Psichiatria

– Reumatologia

– Urologia

– Stop alla violenza sulla donna

ASL 4 – OSPEDALE DI LAVAGNA

– Cardiologia

– Dermatologia

– Diabetologia

– Dietologia e nutrizione clinica

– Ginecologia e ostetricia

– Medicina della riproduzione

– Neurologia

– Oncologia ginecologica

– Pneumologia

– Psichiatria

– Senologia

– Stop alla violenza sulla donna

OSPEDALE GALLIERA

– Cardiologia

– Dermatologia

– Dietologia e nutrizione clinica

– Endocrinologia e malattie del metabolismo

– Ginecologia e ostetricia

– Neurologia

– Urologia

– Stop alla violenza sulla donna

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO

– Cardiologia

– Dermatologia

– Diabetologia

– Dietologia e nutrizione clinica

– Endocrinologia e malattie del metabolismo

– Ginecologia e ostetricia

– Medicina della riproduzione

– Neurologia

– Oncologia ginecologica

– Pneumologia

– Psichiatria

– Reumatologia

– Senologia

– Urologia

– Stop alla violenza sulla donna

OSPEDALE EVANGELICO DI VOLTRI

– Cardiologia

– Ginecologia e ostetricia

– Medicina della riproduzione

– Urologia

– Stop alla violenza sulla donna