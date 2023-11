Rivasamba-Imperia è la finale di Coppa Italia Eccellenza

Genova. Il Rivasamba pareggia (0-0) in casa dell’Athletic Club Albaro, centrando l’obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia Eccellenza, nella quale affronterà l’Imperia.

Per i ragazzi di mister Schiappacasse si tratta di un importante risultato, in sintonia con l’ottimo campionato, che vede i calafati primi in classifica.

L’Athletic Club Albaro si consola con l’eccellente prestazione dei giovani (classe 2007) Attilio Donarini e Francesco Pacciani, che fanno anche parte della Rappresentativa Regionale Ligure Under 17, che sta svolgendo gli allenamenti, in vista del Torneo delle Regioni, che si svolgerà, organizzato dal Comitato Regionale Ligure, a Genova, nel week end delle Palme.

Coppa Italia Promozione

La Praese, dopo aver vinto (3-1) la gara di andata con la Sestrese, bissa la vittoria battendo (1-0, Matzedda) i verde stellati.

La compagine di mister Carletti, insieme a San Francesco Loano, Rapallo e Bogliasco, approda in semifinale della manifestazione.