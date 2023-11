Sampierdarena scende in piazza: in 2500 contro depositi chimici e linea merci del Campasso

Genova. Ancora una volta Sampierdarena scende in piazza per provare a cambiare il destino del proprio territorio, sospeso tra rigenerazione urbana e nuove servitù. Circa 2500 persone hanno manifestato questa mattina a Genova per dire no al trasferimento dei depositi chimici a Ponte Somalia e alla riattivazione della linea merci del Campasso. I due cortei, partiti da Sampierdarena e da Rivarolo, si sono incontrati alla Radura della memoria, proprio sotto il ponte San Giorgio.

Gli organizzatori della manifestazione, le Officine Sampierdarenesi “Gianfranco Angusti”, hanno spiegato che l’obiettivo dell’iniziativa è quello di “far rispettare le promesse fatte e istituire un tavolo tecnico di partecipazione civica, come unanimemente approvato dal Consiglio Comunale”.

Tra i presenti, i presidenti dei Municipi Centro Ovest, Michele Colnaghi, e Valpolcevera Federico Romeo, oltre a diversi esponenti politici dell’opposizione, tra cui il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino e la consigliera comunale di Azione Cristina Lodi.

“Non possiamo ignorare l’assenza di un piano generale che preveda la partecipazione attiva dei cittadini – hanno aggiunto gli organizzatori . Facciamo appello al Comune di Genova, alla Regione e a tutte le autorità competenti affinché esplorino soluzioni alternative per il transito dei treni merci in mezzo alle case e le scuole di Sampierdarena e Certosa e scartino definitivamente l’idea di collocare i depositi chimici a Sampierdarena”.