Sampierdarena, furto nella sede del comitato della scuola Firpo. Le mamme: “Tristi e sconcertate”

Genova. Furto nella sede dell‘Associazione Solidale Firpo, lo spazio che le mamme dei piccoli alunni della scuola dell’infanzia Firpo hanno aperto all’interno dei giardini Pavanello, a Sampierdarena. Martedì pomeriggio, al loro arrivo, le referenti hanno trovato il lucchetto d’entrata tagliato e i locali a soqquadro, con diverse cose sparite.

“Si tratta di diversi attrezzi da lavoro che stiamo utilizzando per ristrutturare i locali, cose che abbiamo comprato per rendere questo spazio un luogo d’incontro, per condividere idee, progetti e risorse, per rendere il nostro quartiere più bello – è l’amareggiato sfogo delle mamme che hanno fondato il Comitato – Siamo davvero tristi e sconcertate perché crediamo molto in quello che facciamo e lo portiamo avanti con tanta gioia e impegno e questo che abbiamo subito è un atto vile che condanniamo con forza, a maggior ragione perché rivolto verso chi ha fatto della solidarietà e dell’amicizia la propria bandiera. Non ci fermeremo. Continueremo a lavorare e ad impegnarci con lo stesso entusiasmo e ancora più forza, perché oggi siamo ancora più convinte che la strada che stiamo costruendo è quella giusta”.

Sull’accaduto è intervenuto anche il presidente del Municipio Centro Ovest, Michele Colnaghi: “Come presidente di Municipio e come sampierdarenese non posso che rimanere incredulo davanti a un gesto tanto vile – ha detto – Al Comitato Solidale Firpo, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per i bimbi e le famiglie del quartiere, va tutta la mia vicinanza e il mio sostegno. Sono certo che quanto successo non fermerà la loro opera d’amore e solidarietà e noi non faremo mancare il nostro appoggio in questo momento difficile”.