Sampdoria, virus colpisce i giocatori ma Pirlo non dispera: “Affronteremo il Modena a viso aperto”

Genova. “L’atmosfera che si respira quando vinci è totalmente diversa dalle altre, vincere o perdere cambia davvero la vita e questa sensazione deve essere un’ossessione per noi”. Dopo il successo con il Palermo, Andrea Pirlo chiede alla squadra continuità: “È importante per dare anche un po’ di morale ai noi stessi e migliorare la classifica”, ha detto in conferenza stampa il tecnico della Sampdoria.

L’obiettivo, quindi, è portare a casa i tre punti anche con il Modena, anche se non sarà semplice. “Domani incontreremo una squadra ben organizzata che sta attraversando un ottimo momento, vengono da diversi risultati positivi. Affronteremo il Modena a viso aperto sperando di fare una gara con la stessa intensità, voglia e concentrazione. In questo campionato non puoi mai abbassare la guardia, tutte le squadre possono metterti in difficoltà e con tutte puoi vincere”.

Sulla formazione ancora tanti dubbi per Pirlo, a causa di un virus che ha colpito in settimana la squadra: “Abbiamo avuto dei casi in settimana, ma anche ieri e stamattina – racconta il mister -. Alcuni sono rientrati, altri hanno ancora dei sintomi, stiamo valutando con il dottore il da farsi. Chi lo ha avuto in settimana dovrebbe essere disponibile, magari non al massimo delle forze, ma avremo delle alternative in panchina”. Tra i giocatori influenzati, ci sono Barreca, Giordano, Girelli, Facundo e Tantalocchi.

Per quanto riguarda il sostituto di Verre, fuori per squalifica, Pirlo esclude l’opzione Depaoli: “Depaoli così alto no, mi sembra un po’ eccessivo, non penso abbia la capacità di poter giocare con due giocatori sotto la punta in quella posizione. A metà campo ha fatto la mezz’ala. In avanti abbiamo diverse soluzione, come De Luca e La Gumina. Ma c’è anche Askildsen che può giocare in quella posizione“.

Il tecnico della Sampdoria chiude facendo il punto sugli infortunati: “Benedetti tornerà dopo la sosta, inizierà ad allenarsi e vedremo quando sarà pronto. Lo stesso per Murru. Pedrola ci vorrà un po’ più di tempo perché ha una recidiva, si sta curando e speriamo di averlo presto, forse già alla prima gara dopo la sosta oppure quella successiva”.