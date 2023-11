Sampdoria-Spezia, Pirlo: “Non dobbiamo montarci la testa. Serve continuità, sarà una partita delicata”

Genova. Vigilia di Sampdoria-Spezia con i blucerchiati che arrivano al delicato match in un clima di ritrovata fiducia. Andrea Pirlo, però, in conferenza stampa, spinge a tenere i piedi per terra, come del resto quando le cose stavano andando molto male non si fasciava troppo la testa.

“I risultati portano fiducia all’interno della squadra, in tutto l’ambiente però noi non dobbiamo pensare di essere arrivati al punto massimo ed essere usciti da una situazione critica. Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo essere in un’altra posizione. Sapevamo delle difficoltà, le abbiamo affrontate, però queste due vittorie non devono farci pensare che adesso siamo tranquilli e adesso va bene così. Queste due vittorie devono darci la sensazione di sapere che possiamo dare ancora di più, che l’obiettivo si può alzare, però dipende solo da quello che vogliamo fare noi. L’asticella la alzeremo solo quando abbiamo la possibilità e la visione di poter vincere un po’ di partite. Ora dobbiamo giocare gara dopo gara e poi quando arriveremo a un certo punto della stagione decideremo cosa fare, però adesso l’obiettivo rimane ancora ancora quello di guardare partita dopo partita e andare avanti con questa determinazione”.

Serve continuità, predica Pirlo e la partita contro lo Spezia nasconde molte insidie a partire dal cambio di allenatore con l’esonero di Alvini e l’arrivo di Luca D’Angelo: “Adesso abbiamo avuto questo tempo per lavorare e dobbiamo continuare su quella direzione perché non bastano due partite per svoltare. Dobbiamo dare continuità, avere la stessa fame delle delle ultime gare perché il percorso è ancora lungo e quindi ce n’è di strada da fare già a partire da domani, che è una partita molto delicata contro una squadra che ha appena cambiato l’allenatore, quindi si sa che quando si cambia allenatore c’è sempre qualcosa in più da dare per quanto riguarda i giocatori e all’ambiente, quindi ci aspetta una gara molto difficile”.

Secondo Pirlo lo Spezia non merita quella classifica: “È una una squadra forte costruita sicuramente non per essere dov’è ora, è una squadra con grande qualità, con tanti giocatori anche che sono scesi dalla scorsa stagione in Serie A, quindi credo che possano cambiare qualcosa con l’allenatore nuovo in base anche a quello che ha sempre fatto lui nella nella sua carriera. Quindi stiamo cercando di capire come possa giocare, però per noi cambierà poco. L’importante è sapere quello che vogliamo fare noi”.

Nessun rientro in rosa da parte degli infortunati: “Per la partita di domani non recuperiamo nessuno”, dice Pirlo.

L’importante sarà l’atteggiamento: “Non dobbiamo montarci la testa non dobbiamo pensare di essere fuori dai problemi, ma bisogna essere ancora concentrati, avvelenati perché domani è una partita che conta”.

Sarà una partita particolare soprattutto per Sebastiano Esposito, che giocherà contro i suoi fratelli: “L’ho visto bene durante la settimana − dice Pirlo − è carico perché è normale che quando gioca contro i suoi fratelli qualcosa vorrà dimostrare. Quello più preoccupato penso sarà il papà, non saprà da che parte stare. Sebastiano si è allenato bene, è in condizione e può giocare sia da prima punta sia da seconda punta. Comunque è un attaccante che non è un punto di riferimento magari come proprio un numero nove, ma è uno più che lega il gioco e quindi può giocare in tutte e due le posizioni”.