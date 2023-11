Sampdoria, Pirlo: “Sapevamo già prima di Salerno che è momento difficile, affronteremo il Palermo a viso aperto”

Genova. “Il clima è di una squadra che è in un momento difficile, lo sapevamo già prima della partita di Salerno. Sapevamo di andare ad affrontare una squadra di serie A con giocatori che dovevano mettersi in mostra, ma la partita più importante è quella di domani, non è cambiato niente”.

Andrea Pirlo non nasconde nulla nella conferenza stampa che precede il match importantissimo con il Palermo. Domani al Ferraris (ore 16.15) l’incontro è di quelli che possono essere considerati decisivi per una stagione, anche per la sua stagione.

“Il momento è delicato sia per me sia per la squadra, ma parliamo solo della Sampdoria”, commenta il mister.

L’avversario non è certo il migliore per cercare di risollevarsi: “La squadra è costruita per cercare di andare in serie A, hanno speso parecchio quest’estate, ma noi non abbiamo paura di nessuno, andremo a giocarci questa partita. Anche noi abbiamo grandi valori e piano piano cerchiamo di far vedere le qualità che abbiamo. Li affronteremo a viso aperto, nei giocatori c’è tranquillità, ma anche la consapevolezza che è una partita fondamentale”.

Pirlo ritroverà Corini, le cui strade si erano incrociate nel 1995: “Io avevo 16 anni ed ero stato aggregato alla prima squadra, lui era tornato a Brescia, per cui ci conosciamo da tanti anni, sono contento che stia facendo bene, ma domani cercheremo di dargli un bel dispiacere”.

Pirlo, tra l’altro, non potrà essere in panchina essendo squalificato: “Mi spiace non essere presente, ma dall’alto saremo sempre in contatto con gli analisti e lo staff, l’obiettivo non cambia che ci sia io o un altro. Dobbiamo fare risultato”.

Ieri la proprietà è stata al Mugnaini, rivela il mister: “Ci ha fatto piacere che sia venuto a parlare con staff, medici e tutti gli altri. In un momento delicato fa sempre piacere che ci sia la stima e la presenza della Società”.

A livello di rosa l’unico recuperato è probabilmente Stojanovic. Il resto degli indisponibili resta tale, a partire da Pedrola.

La squadra è andata in ritiro ieri: “Spero ci sia servito per arrivare bene a domani, siamo stati insieme e abbiamo recuperato energie dopo la Coppa Italia”.