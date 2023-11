Sampdoria, Pirlo al Festival Orientamenti: “Si può ancora sognare la Serie A, ora però bisogna essere realisti”

Genova. Ieri presso presso la sala 7 The Space ai Magazzini del Cotone del Porto Antico l’allenatore della Sampdoria Andrea Pirlo ha incontrato studenti e visitatori in occasione del Festival Orientamenti, kermesse organizzata da Regione Liguria per dare la possibilità ai giovanissimi “Dreamers” (questo il tema scelto quest’anno) appunto di orientarsi in merito alla scelta universitaria.

Il tecnico dei blucerchiati, di fronte ad una platea gremita, ha svelato di credere ancora alla promozione in Serie A: “Adesso andiamo per gradi, ma si può sognare. Bisogna tuttavia essere realisti pensando partita per partita. Adesso ci sentiamo bene, vogliamo dare continuità a quanto fatto prima che arrivasse la sosta. È stato un peccato fermarci per la pausa nazionali, ma speriamo di poter continuare sulla strada traccia nelle ultime due gare. A febbraio/marzo vedremo dove saremo”.

Sulla prima esperienza in Serie B, Pirlo ha spiegato: “Sapevo a cosa sarei andato incontro. È un campionato molto simile a quello affrontato l’anno scorso in Turchia con tante squadre sullo stesso livello. Bisogna sempre avere la stessa motivazione e la stessa intensità indipendentemente dall’avversaria. È un campionato duro, lungo, ogni domenica e ogni sabato dev’essere uguale per tutti”.

Sulle sfide decisive che la Nazionale affronterà tra questa sera (ore 21.00 contro la Macedonia del Nord, ndr) e lunedì (a Leverkusen contro l’Ucraina), l’intervistato ha dichiarato: “Contro la Macedonia del Nord sarà una partita importante, poi ci sarà quella di lunedì. Si iniziano a vedere alcune trame di Spalletti, è un grande maestro di calcio. Sarebbe importante per tutto il movimento qualificarci al prossimo Europeo”.

Sugli allenatori avuti in carriera invece Pirlo ha svelato: “Devo dire di essere stato allenato sempre da ottimi tecnici. Quando ho iniziato ad allenare ho provato a mettere qualcosa di loro nella mia testa. Quando hai la fortuna di essere allenato da figure come Ancelotti, Lippi, Conte ecc… è normale che tu possa attingere da alcuni loro accorgimenti”.

Infine il tecnico della Sampdoria ha concluso commentando il ‘caso scommesse’: “Personalmente sono rimasto sorpreso perché nel nostro sport ci sono delle regole ben precise che andrebbero rispettate. Sono stati coinvolti principalmente dei ragazzi e si sa, i ragazzi possono sbagliare e per questo pagheranno. Spero che questa sia una cosa che possa aiutare altri giovani ad evitare errori di questo tipo”.