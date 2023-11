Sampdoria-Palermo, arbitra Doveri. Pirlo ritrova Stojanovic e la squadra va in ritiro da stasera

Genova. La designazione arbitrale per Sampdoria-Palermo, in programma sabato 4 novembre (ore 16.15) al Ferraris è di quelle di esperienza che però non hanno mai portato troppo bene alla Sampdoria: Doveri di Roma 1. Su 24 direzioni sono ben 13 le sconfitte e 5 pareggi. Assistenti: Bindoni di Venezia e Niedda di Ozieri. Quarto ufficiale: Giaccaglia di Jesi. Al var: Mazzoleni di Bergamo. Avar: Di Vuolo Castellammare di Stabia.

Intanto la squadra ha concluso un’altra seduta a Bogliasco. Al Mugnaini forti raffiche di vento durante l’allenamento. Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato Petar Stojanovic, che ha lavorato in gruppo per una sessione pomeridiana incentrata su esercitazioni e partitelle tattiche. Personalizzato sul campo per Antonio Barreca; percorsi di recupero per Lorenzo Malagrida, Nicola Murru ed Estanislau Pedrola.

La squadra andrà in ritiro anticipato da oggi per la delicatezza della situazione.

È innegabile che la prossima partita rappresenta quella che, in una situazione di normalità, sarebbe un’ultima spiaggia per Andrea Pirlo. Il problema è che la situazione delicatissima della Sampdoria, finché non ci sono capitali freschi, rende complessa anche la sostituzione dell’allenatore, pur nella consapevolezza che le colpe non sono tutte di Pirlo. In discussione anche altre scelte sullo staff, Legrottaglie in primis, nonostante Matteo Manfredi, ormai vero proprietario dei blucerchiati, abbia ribadito la fiducia.

Certo è che la caporetto contro la Salernitana, anche se maturata con diversi giocatori che non sono titolari fissi, è stata una mazzata per il morale dei blucerchiati. La sconfitta è arrivata dopo un’altra batosta, quella di Bolzano, maturata dopo che la Samp era passata in vantaggio riportando in vita fantasmi che sembravano almeno in parte scacciati dopo il match contro il Cosenza.

La contestazione improvvisata all’arrivo della squadra a Genova da parte di alcuni tifosi all’aeroporto è sintomatica della situazione ormai esasperata, nonostante allo stadio la Gradinata non abbia come sempre fatto mancare il suo sostegno. E il Palermo non è certo la compagine più facile da incontrare: quarta in classifica e con una sconfitta da ‘vendicare’ nell’ultima giornata.

Le due squadre si incrociano in B a distanza di oltre 20 anni dall’ultima sfida andata in scena il 2 febbraio 2003, con vittoria dei blucerchiati, guidati all’epoca da Walter Novellino, per 1-0. Il Palermo è inoltre imbattuto nelle prime cinque trasferte di questo campionato. L’incrocio terzo miglior attacco (17 reti) contro terza peggior difesa (16 reti) mette i brividi.

Poi si sa, ogni partita è a sé, ma è anche vero che la Sampdoria è la squadra che ha perso più punti da situazioni di vantaggio in questo campionato: ben 14, dei quali nove nelle partite giocate al Ferraris; di contro, il Palermo è soltanto una delle tre compagini (assieme a Parma e Venezia) a non avere ancora lasciato punti per strada una volta andato sopra nel punteggio nel torneo in corso.