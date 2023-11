Sampdoria, il calendario degli impegni dei nove convocati con le rispettive Nazionali

Genova. La Sampdoria ha diffuso il calendario degli impegni ufficiali con le rispettive nazionali dei nove blucerchiati convocati in questa tornata di partite tra qualificazioni agli Europei under 21, agli Europei del 2024, ma anche qualificazioni al campionato del mondo 2026 sino ad amichevoli di lusso.

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi

Qualificazioni Uefa Euro Under 21: San Marino-Italia (giovedì 16 novembre, ore 18.30, “San Marino Stadium” di Serravalle, San Marino)

Qualificazioni Uefa Euro Under 21: Irlanda-Italia (martedì 21 novembre, ore 18.30, “Turner’s Cross” di Cork, Irlanda)

Slovenia – Petar Stojanovic

Qualificazioni Uefa Euro 2024: Danimarca-Slovenia (venerdì 17 novembre, ore 20.45, “Telia Parken” di Copenaghen, Danimarca)

Qualificazioni Uefa Euro 2024: Slovenia-Kazakhstan (lunedì 20 novembre, ore 20.45, “Stadion Stožice” di Lubiana, Slovenia)

Serbia – Filip Stankovic

Amichevole: Belgio-Serbia (mercoledì 15 novembre, ore 20.45, “Re Baldovino” di Bruxelles, Belgio)

Qualificazioni Uefa Euro 2024: Serbia-Bulgaria (domenica 10 novembre, ore 15.00, “Dubočica Stadium” di Leskovac, Serbia)

Guinea Equatoriale – Hugo Buyla

Qualificazioni Fifa World Cup 2026: Guinea Equatoriale-Namibia (mercoledì 15 novembre, ore 14.00, “Nuovo Stadio” di Malabo, Guinea Equatoriale)

Qualificazioni Fifa World Cup 2026: Liberia-Guinea Equatoriale (lunedì 20 novembre, ore 17.00, “Samuel Kanyon Doe” di Paynesville, Liberia)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni Uefa Euro Under 21: Macedonia-Georgia (giovedì 16 novembre, ore 13.00, “Petar Miloševski Training Centre” di Skopje, Macendonia)

Qualificazioni Uefa Euro Under 21: Austria-Macedonia (martedì 21 novembre, ore 18.00, “Keine Sorgen Arena” di Ried, Austria)

Francia Under 19 – Andrea Dacourt

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Francia-Estonia (mercoledì 15 novembre, ore 18.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Francia-Islanda (sabato 18 novembre, ore 18.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Danimarca-Francia (martedì 21 novembre, ore 15.00, “Stade de La Source” di Orléans, Francia)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Bielorussia-Grecia (mercoledì 15 novembre, ore 11.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Grecia-Lituania (sabato 18 novembre, ore 11.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Qualificazioni Uefa Euro Under 19: Grecia-Turchia (martedì 21 novembre, ore 14.00, “Emirhan Sport Center” di Manavgat, Turchia)

Italia Under 18 – Alessandro Ventre

Amichevole: Romania-Italia (giovedì 16 novembre, ore 11.00, “Concordia” di Bucarest, Romania)

Amichevole: Romania-Italia (domenica 19 novemmbre, ore 11.00, “Concordia” di Bucarest, Romania)

Romania Under 17 – Vlad Oarga

Qualificazioni Uefa Euro Under 17: Romania-Norvegia (mercoledì 15 novembre, ore 11.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)

Qualificazioni Uefa Euro Under 17: Francia-Romania (sabato 18 novembre, ore 11.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)

Qualificazioni Uefa Euro Under 17: Estonia-Romania (sabato 18 novembre, ore 10.00, “CNAF Stadium” di Buftea, Romania)