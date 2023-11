Sabato a Conscenti la Festa per la fine dell’anno agrario con castagnata e artisti di strada

Ne. La Pro Loco Val Graveglia invita tutti alla Festa per la fine dell’anno agrario, un’antica tradizione contadina che si ripete anche quest’anno, come consuetudine in autunno, a Conscenti.

Per l’occasione, sarà organizzata una castagnata nell’area verde “Sandro Pertini” di Conscenti, sabato 18 novembre a partire dalle 14, a cura della Pro Loco Val Graveglia. A divertire bambini, adulti e famiglie saranno presenti alla manifestazione gli artisti di strada del Teatro Scalzo di Genova.

La Compagnia “Teatro Scalzo” realizza spettacoli di Teatro-ragazzi e Teatro di strada e ha partecipato a numerose rassegne nazionali e internazionali. La formazione eterogenea dei singoli componenti del gruppo permette lo svilupparsi del lavoro creativo in ambiti diversificati. Si occupa inoltre della creazione di testi originali definiti “teatro civile”, soffermandosi su tematiche sociali ed educative. La figura del clown e la clownerie caratterizzano il lavoro della compagnia. L’indirizzo stilistico degli attori/autori negli spettacoli per bambini, è il “divertimento formativo”, ovvero la proposta di messaggi educativi all’interno di favole e personaggi comici.

La compagnia realizza da anni anche concerti di musica, proponendo bande musicali specializzate in musica etnica e in performance comico musicale