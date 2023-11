Ruba da un furgone in centro, poi minaccia la vittima con un cacciavite: arrestato

Genova. Un 22enne è stato arrestato dalla polizia per rapina dopo aver tentato di rubare da un furgone in largo San Giuseppe, nel pieno centro di Genova.

È successo ieri mattina. A chiamare i soccorsi un cittadino perché dal furgone con cui stava lavorando erano stati asportati i suoi documenti, le carte di credito, soldi e il cellulare di servizio. Poco dopo ha richiamato dicendo che aveva visto il suo portatessere sul tavolino di un bar di via XII ottobre, dove era seduto un ragazzo che si stava prendendo un caffè: la vittima del furto gli ha chiesto di restituirgli il maltolto, senza esito.

Quando il 22enne ha capito che stava arrivando la polizia ha cercato di scappare, ma la sua fuga è stata interrotta da un terzo uomo che gli ha fatto uno sgambetto e l’ha fatto cadere a terra. Il derubato allora si è riavvicinato a lui che, per aggredirlo, ha tirato fuori dalla tasca un cacciavite di grosse dimensioni.

I poliziotti accorsi sul posto hanno trovato il giovane per terra e lo hanno immediatamente disarmato del cacciavite. Poi gli hanno trovato addosso gli oggetti che aveva appena rubato ed altri probabilmente rubati, per cui è stato anche denunciato per ricettazione. Oggi il rito per direttissima.