Risotto “mantecato” alla marijuana, il pranzo di un gruppo di amici finisce con la polizia

Genova. Una ragazza soccorsa in strada, un ragazzo denunciato e il resto della comitiva segnalata in prefettura e sanzionata amministrativamente. È il bilancio di un pranzo tra amici in cui la portata principale è stata un risotto mantecato con burro alla marijuana, che ha provocato un malore a una commensale.

I fatti risalgono allo scorso 28 ottobre. L’intervento è scattato nel pomeriggio, intorno alle cinque, in zona Fossatello, dopo che una ragazza si è sentita male in strada, accasciandosi a terra in preda a quelle che sembravano convulsioni. Subito soccorsa, è stato poi ricostruito che era uscita da poco dall’appartamento di un amico, dove aveva partecipato a un pranzo in cui era stato servito – con l’accordo di tutti – il risotto “condito” con marijuana.

La ragazza è stata accompagnata in ospedale per controlli, e nell’appartamento sono intervenuti i poliziotti delle volanti, che hanno ricostruito l’accaduto e trovato ancora in casa i resti del risotto, sequestrati: agli agenti il ragazzo ha confermato di avere preparato il burro co

n l’intenzione di servirlo agli amici, utilizzando un piccolo quantitativo di marijuana. È stato denunciato, mentre per gli amici è scattata la segnalazione e la sanzione amministrativa.