Rimane incastrata con la figlia nell’auto ribaltata: l’incidente sulle strade di Davagna

Genova. Ha perso il controllo dell’auto andando prima fuori dalla carreggiata per poi finire ribaltati. Queste le prime indicazioni sulla dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Davagna, in via Calvari, sulle alture della ValBisagno.

Con la macchina su una fiancata gli occupanti dell’auto non riuscivano ad uscire. Per questo motivo suono stati allertati i vigili del fuoco che si sono precipitati a soccorrere le due persone rimaste intrappolate nell’auto. Sarebbero una donna con una bambina, secondo le prime informazioni.

Nel frattempo, però, alcuni passanti sopraggiunti sono intervenuti riuscendo a liberare le due persone che sono state medicate prima sul posto, per poi essere accompagnate in codice verde al Galliera per accertamenti. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario e le vetture.