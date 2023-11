Rigenerazione di Campasso e Certosa, arrivano i fondi mancanti: ma i comitati scendono in piazza

Genova. Il titolo dell’assemblea pubblica che si terrà lunedì 20 novembre alla Casa di quartiere di Certosa è altisonante: “”Progetto integrato di riqualificazione e rigenerazione urbana delle aree del Comune di Genova interessate dal progetto ferroviario Potenziamento Genova-Campasso nell’ambito del progetto unico Terzo Valico dei Giovi-Nodo di Genova”. Un appuntamento organizzato dal Comune di Genova per presentare il masterplan legato ai lavori sul cosiddetto “ultimo miglio” e durante il quale, inoltre, sarà sottoscritto l’addendum al protocollo di intesa del 31 agosto 2022 per riqualificazione delle aree interessate dall’infrastruttura.

Nell’estate di due anni fa, infatti, il ministero delle Infrastrutture aveva stanziato per la Valpolcevera 89 milioni di euro ma solo come “un primo intervento” – aveva detto l’allora ministro Giovannini – da integrare con ulteriori risorse. Al tempo si parlava di altri 100 milioni.

All’assemblea pubblica e alla firma dell’addendum saranno presenti tutte le autorità: il sindaco di Genova Marco Bucci e il vicesindaco Pietro Piciocchi, il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi, l’assessore regionale ai Trasporti Augusto Sartori, il commissario straordinario per il Progetto Unico Calogero Mauceri, il vice direttore generale di Rfi Vincenzo Macello e il commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale Mar ligure Occidentale Paolo Piacenza.

L’appuntamento di lunedì, però, sarà preceduto da un doppio corteo organizzato dai comitati che dice no all’ipotesi di passaggio della linea merci in mezzo alle case di Certosa e Sampierdarena. Con loro, in piazza, anche i comitati contrari al trasferimento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, nel porto di Sampierdarena.

La mobilitazione avrà luogo nella mattinata di sabato 18 novembre, declinata con due cortei: uno con partenza alle 10.30 dai giardini Pavanello in via Reti a Sampierdarena e l’altro, alla stessa ora, dal Castello Foltzer di Rivarolo. I due gruppi si incontreranno alle 11.30 presso la Radura della Memoria, sotto il nuovo ponte San Giorgio.

La battaglia vedrà insieme realtà come i Liberi cittadini di Certosa e le Officine Sampierdarenesi con vari comitati, circoli, associazioni e anche consigli pastorali di Sampierdarena, Campasso, Certosa, Rivarolo, Fegino e Trasta.

“Le nostre comunità non si oppongono allo sviluppo e alla riqualificazione, ma insistono sul fatto che ogni progetto infrastrutturale debba considerare gli aspetti fondamentali della sicurezza, della vivibilità e della salute dei cittadini – si legge in una nota dei comitati – con particolare attenzione alle valutazioni e alle prescrizioni di Asl, Arpal e vigili del fuoco, e che venga accompagnato da un autentico dialogo con la popolazione“.

“Richiamiamo con forza l’attenzione del Comune, agli impegni che si è assunto circa il piano concreto di progettazione e i risarcimenti, perché continuando nel ritardo, non causato dai comitati, rischia di creare una vera e propria emergenza e incertezza sociale. La nostra manifestazione è un appello a rispettare le promesse fatte e a istituire un tavolo tecnico di partecipazione civica, come unanimemente approvato dal consiglio comunale. Non possiamo ignorare l’assenza di un piano generale che preveda la partecipazione attiva dei cittadini, come sottolineato dall’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giovannini“, continuano gli organizzatori della manifestazione.

Che “chiedono soluzioni alternative per il transito dei treni merci in mezzo alle case e le scuole di Sampierdarena e Certosa” e “scartino definitivamente l’idea di collocare i depositi chimici a Sampierdarena“.