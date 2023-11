Rigassificatore in Liguria, Eni boccia lo spostamento a Vado: “Aumento dei costi e delle tariffe”

Vado Ligure. “Se il governo decide di non metter il rigassificatore in Italia, la Regione Liguria si adeguerà ai piani. Non è una fissazione di Toti rigassificatore e gasdotti detto che come cittadino italiano vorrei un paese in sicurezza energetica”.

Lo ha detto il presidente della Regione dopo il giudizio di Eni sul progetto di trasferimento del rigassificatore Golar Tundra di Snam dall’attuale collocazione di Piombino a Vado Ligure, nel quale è stato espresso in sede di audizione davanti ad Arera (l’Autorità per l’energia) come il trasferimento, previsto dopo tre anni di permanenza in Toscana, aumenterebbe i costi infrastrutturali con impatti da ultimo sui costi di importazione del gas, ragion per cui andrebbe evitato.

O in alternativa – come ha riportato Staffetta Quotidiana -, secondo il punto di vista di Eni – che non aveva ancora manifestato direttamente osservazioni al progetto -, il maggior onere per gli importatori andrebbe sterilizzato per via regolatoria.

“Io agisco come commissario di governo e attuo un piano energetico votato dal governo Draghi e anche dagli amici del Pd e del Movimento Cinque Stelle. Ora lo stiamo applicando. Se cambia, ne prendiamo atto, come commissario ne prendo atto e come Garibaldi dirò obbedisco” conclude il governatore ligure.

E’ stato il vice presidente di Eni Giuseppe Viscardi, ad evidenziare, con una motivazione economica, il No alla ricollocazione: “Sarebbe necessario evitare la relocation del terminale oppure trovare soluzioni regolatorie che neutralizzino gli effetti sulla tariffa di rigassificazione”.

Il problema dipende essenzialmente dal fatto che collocare il terminale a Vado richiederebbe non trascurabili opere aggiuntive ai fini della connessione alla rete Snam.

Poco prima, nell’audizione di Proxigas, anche il presidente dell’associazione e responsabile Gnl di Eni Cristian Signoretto aveva osservato che “non è pensabile che il ricollocamento non abbia impatto sul costo infrastrutturale” ed è quindi necessario intervenire perché le “tariffe restino competitive”.

“Toti ormai non ha più giustificazioni a cui appellarsi e rimane l’unico a volere un trasferimento che, stando alle parole di Viscardi, aumenterebbe anche i costi del gas, altro che servizio ai cittadini e al Paese”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello dopo aver appreso a mezzo stampa le dichiarazioni di Eni.

“Siamo di fronte a una vicenda che sta toccando i limiti del grottesco: non solo il trasferimento di Golar Tundra non porterebbe nessun beneficio in termini di produzione di gas e costi dell’energi, come invece Toti vorrebbe far credere, ma per portarla a Savona-Vado Snam sembrerebbe aver proposto, durante l’incontro con l’Area Marina Protetta di Bergeggi, che se necessario sposterebbero i coralli per poi riposizionarli. A loro dire per tutelarli, a nostro parere una soluzione e una proposta al limite del ridicolo che rischierebbe di distruggere l’ecosistema marino di Bergeggi. Toti pur di portare il rigassificatore a Savona-Vado, per i suoi interessi politici (ormai è chiaro a tutti che non ci sono altre motivazioni), sarebbe disposto anche questo. Uno scenario che conferma come la nave rigassificatrice interferisce e pesantemente con l’area marina protetta di Bergeggi, come hanno affermato sia Ispra sia il direttore dell’Area. Ora speriamo che Toti prenda coscienza della situazione e invece di fare comunicati trionfalistici, di incontri con i territori dove sono tutti d’accordo con lui, guardi in faccia la realtà e ascolti veramente i cittadini, gli amministratori locali e i pareri tecnici finora espressi. Compreso quello di Eni”, conclude Arboscello.

“Il rigassificatore voluto da Toti al largo di Vado Ligure non è soltanto pericoloso ed inquinante, non sarebbe soltanto un danno enorme per l’ambiente e il turismo, oggi abbiamo appreso da Eni che sarebbe anche anti-economico – commentano i consiglieri regionali della Lista Sansa -. Il parere di Eni speriamo che sia una lezione per Giovanni Toti, Giorgia Meloni e tutta quella politica che ha pensato di imporre decisioni dall’alto senza ascoltare la popolazione. A Toti in particolare poi vorremmo chiedere se per lui anche Eni può essere definito ‘un comitato del No di centrosinistra’, come spesso ha voluto etichettare il pensiero dei cittadini che hanno messo in discussione questa decisione scellerata per la Liguria.

“Ricordiamo che Eni ha sottolineato un fatto abbastanza ovvio – spiegano Sansa, Centi e Candia – ovvero che trasferire la nave rigassificatrice da Piombino a Vado e predisporre tutte le nuove infrastrutture per collegare il nuovo sito off-shore alla rete Snam, ha un costo elevato. E questo costo sarebbe poi scaricato sui cittadini che acquistano la materia gas, quindi una beffa nella beffa. In Liguria abbiamo già un rigassificatore a Panigaglia, nello spezzino, e vorremmo che Toti si interessasse a tutti i piani di ‘sviluppo’ previsti per questo impianto on-shore, visto che una volta a regime avremo nel Golfo della Spezia il truck loading per l’accosto dei ro-ro ferry deputati al servizio navetta per autobotti e il rifacimento del pontile principale per l’attività di vessel reloading, ovvero la distribuzione di gas naturale liquefatto per navi: un progetto che prevede carico e scarico di navi metaniere con capacità tra 2mila e 30mila metri cubi per rifornire la Sardegna e le bettoline per il successivo pompaggio del metano alle navi di nuova generazione – concludono i consiglieri della Lista Sansa -. Inoltre non ci stancheremo mai di ricordare che per il suo futuro la Liguria deve puntare sulle energie puliti e rinnovabili, non ancora su fonti di origine fossile. E a dirlo non siamo solo noi e i ‘comitati del No’, ma le direttive europee che ci chiedono di essere totalmente indipendenti dalle fonti fossili entro il 2050″.