Rifiuti, il termovalorizzatore a Genova torna d’attualità: la giunta Bucci non dice “no”

Genova. A volte ritornano. Il gruppo di maggioranza Genova Domani, con una mozione sul tema delle strategie energetiche (approvata con il sì della maggioranza, l’astensione del Pd e il no di M5s, Uplc e Rossoverdi), riporta in primo piano la discussione su un termovalorizzatore a Genova, impianto su cui la giunta, oggi, non si è espressa con parere contrario.

Il documento, presentato in consiglio comunale da Federico Barbieri e Lorenzo Pasi, era incentrato sulla necessità, per l’amministrazione, di “prevedere il più ampio spettro di fonti di approvvigionamento energetico e di infrastrutture necessarie, inclusi termovalorizzatori e rigassificatori” citando anche tecnologie come il “nucleare”, chiedendo che il Comune si attivi presso il governo e la Regione per ”favorire un percorso di ottimizzazione della strategia energetica”.

Barbieri ha parlato della mozione come di un “manifesto politico”. Nei mesi scorsi l’ipotesi di un termovalorizzatore, impianto di cui a Genova si parla da decenni, è stata più volte citata dal sindaco Bucci come opzione, “se esiste una tecnologia che non inquina”, ha detto in più di un’occasione.

La costruzione di questo tipo di impianto si scontra però con quanto indicato dalle stesse linee programmatiche del sindaco, aspetto che il capogruppo del Pd Simone D’Angelo ha sottolineato a più riprese nei suoi interventi: “Se la giunta ha cambiato idea ce lo racconti in una commissione consiliare”.

Uno degli ordini del giorno presentati dall’opposizione, in particolare da Filippo Bruzzone dei Rossoverdi, chiedeva proprio al Comune di escludere dal mix energetico la soluzione termovalorizzatore. Su questo ordine del giorno, come su tutti quelli presentati, è stato dato parere negativo della giunta, espresso dall’assessore ai Rifiuti Matteo Campora. Di fatto, quindi, la giunta Bucci non dice neanche no al termovalorizzatore.

La questione del termovalorizzatore è legata a doppia corda a quella del Tmb, trattamento meccanico biologico, con cui l’amministrazione avrebbe voluto chiudere il ciclo dei rifiuti a Scarpino.

Ma, come noto, la costruzione di questo impianto, realizzato in project financing da un’azienda del gruppo Iren, è in stallo da tempo a causa di problematiche tecniche e dei relativi extra costi.

Tra le critiche avanzate dalla minoranza anche quella sulle altre tecnologie citate nella mozione. Il consigliere M5s Fabio Ceraudo le ha definite “obsolete”. Mattia Crucioli (Uniti per la costituzione) ha parlato di “mozione preistorica”.

La maggioranza dal canto suo ha difeso il documento politico. Lorenzo Pellerano ha invitato il centrosinistra “a cambiare prospettiva e a considerare i progetti di sviluppo per il Paese in maniera non localistica”, difendendo nella fattispecie il progetto del rigassificatore davanti alla costa di Vado Ligure. Pasi (Genova Domani) ha accusato la minoranza di “miopia”.

Dopo due ore e mezza di discussione la mozione è stata approvata con il voto favorevole della maggioranza, il no di M5s, Rossoverdi e Uniti per la Costituzione e l’astensione del Pd.