Riciclo creativo, le mute dello staff dell’Acquario di Genova diventano pochette e accessori

Genova. L’Acquario di Genova dà il via a un innovativo progetto di economia circolare per il riciclo delle mute utilizzate dallo staff nelle operazioni quotidiane di cura e mantenimento degli animali ospiti delle vasche, una volta dismesse.

In collaborazione con Sillabe editore – che gestisce i punti vendita interni all’Acquario – e la start up HASHTAGV, le mute vengono trasformate in pochette e piccoli inserti decorativi per sacche e camicie realizzate in cotone organico.

L’obiettivo del progetto è prolungare il più a lungo possibile la vita di un materiale, soprattutto se di difficile smaltimento come il neoprene, e trasformarlo, in un qualcosa di totalmente diverso e capace di entrare in un sistema di economia circolare e più sostenibile. Da una muta in neoprene da adulto, non più utilizzabile per il suo scopo iniziale, HASHTAGV realizza 5 pochette e un centinaio di applicazioni a forma di timone, portando il materiale di scarto a nuova vita.

I prodotti realizzati con le vecchie mute e brandizzati Acquario di Genova sono in vendita nei gift shop interni alla struttura.

La scelta dell’Acquario di Genova di avviare questo progetto si inserisce in un più ampio percorso di sostenibilità, riduzione del consumo di materie prime, diminuzione dei rifiuti, nonché di alleggerimento dell’impronta ambientale che Costa Edutainment sta attuando ormai da diversi anni in tutte le strutture gestite.

HASHTAGV – https://hashtagvbrand.com/ – è una start up fiorentina che produce abbigliamento casual rispettando l’ambiente, valorizzando il Made in Italy e creando capi con un ciclo di vita duraturo nel tempo. Dopo la pandemia, la giovane azienda compie una virata ancora più green aprendosi anche all’uso di alcuni tessuti riciclati, quali il neoprene.

Sillabe, tra le più importanti case editrici italiane e aziende di progettazione e realizzazione di merchandise, è impegnata nella divulgazione e valorizzazione dell’arte in tutte le sue forme. Parte del gruppo Opera, Sillabe è partner di Costa Edutainment nella gestione dei giftshop degli Acquari di Genova e di Livorno, curando anche le pubblicazioni editoriali e didattiche rivolte al settore dell’ambiente marino, finalizzate alla sensibilizzazione del pubblico per un rapporto più responsabile con l’ambiente.

Vi informiamo che a far data dal 19/09/2023 la mail eratto@costaedutainment.it è stata definitivamente dismessa e sostituita da eratto@costaedutainment.com. Vi preghiamo quindi di prendere nota del nuovo indirizzo per tutte le future comunicazioni