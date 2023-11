Reti inviolate tra Ligorna e Chieri, Lunardon: “Partita tosta, abbiamo avuto le occasioni ma non le abbiamo sfruttate”

Genova. Pareggio a reti inviolate allo Stadio Bertolini di Gassino Torinese per il Ligorna contro il Chieri. Buona la prova dei biancazzurri che creano almeno tre le occasioni da goal senza però essere riuscire a finalizzarle per conquistare il bottino pieno.

Lo sottolinea mister Manuel Lunardon. “Quella contro il Chieri è stata una partita tosta e fisica, giocata su un campo non bello seppur sintetico. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni per conquistare la gara ma non ci siamo riusciti. Questo mese è molto importante e i ragazzi lo sanno”.

“Partita combattuta, siamo stati bravi a non prendere gol – commenta Manlio Di Masi, esterno offensivo del Ligorna – Abbiamo creato 3/4 occasioni da gol ma non siamo riuscite a sfruttarle, in ogni caso abbiamo fatto una grande partita di squadra su un campo difficile”.

D’accordo il compagno Andrea Bacigalupo: “Abbiamo disputato una buona gara contro un avversario difficile e messo bene in campo. Peccato non avere strappato i 3 punti, ma siamo sulla strada giusta”.