Rete Studenti Liguria, Francesco Devoti eletto coordinatore regionale: “Ricostruire la partecipazione studentesca”

Genova. Domenica si è tenuto presso il Circolo ARCI “Primo Maggio”, in salita San Nicolò, il I Congresso Regionale della Rete degli Studenti Medi – Liguria, il sindacato studentesco della regione. I lavori sono iniziati in mattinata e si sono conclusi poco dopo l’ora di pranzo. Il Congresso ha eletto all’unanimità il nuovo Coordinatore regionale, Francesco Devoti, e l’Esecutivo composto da Cesare Barbano e Greta Paolini.

“Siamo fieri di poter celebrare – dice il nuovo coordinatore, Devoti – il nostro congresso regionale, che dimostra i risultati che abbiamo ottenuto come organizzazione regionale negli ultimi due anni. Vogliamo che si continui su questo percorso di unità studentesca, nonostante ci sia chi continua a minarla, e di lotta per i nostri diritti. Lo abbiamo fatto sempre sinora e questa è stata la chiave che ci ha dato la forza per arrivare sino qua. Fondamentale ora che le varie realtà rimangano unite, che non si dividano sulle battaglie importanti. Specialmente a fronte di una destra sempre più autoritaria e reazionaria.”

Le lotte del sindacato studentesco sono tante e fondamentali, necessitano di particolare attenzione dalle istituzioni. “I problemi del corpo studentesco ligure sono tanti, troppi. In questa regione non esiste una legge per il diritto allo studio, che in altre regioni è invece presente da anni. Mancano i trasporti: o sono assenti o costano una fortuna. E, infine, vogliamo una legge sulla salute mentale e il benessere psicologico nelle scuole. Per questo inizieremo da subito un’attività di costruzione di questi percorsi sui territori, chiedendo anche alle istituzioni di incontrarci ed ascoltarci.”