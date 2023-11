Regione Liguria protagonista al convegno Ance Giovani di Roma

Roma. L’assessore regionale all’Edilizia e alla Formazione Marco Scajola ha partecipato oggi, in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, al 23esimo convegno nazionale di Ance Giovani (Associazione Nazionale Costruttori Edili) tenutosi a Roma alla presenza del presidente nazionale Federica Brancaccio, di quello dei giovani Angelica Krystle Donati e di autorevoli rappresentanti del mondo imprenditoriale italiano.

L’assessore Scajola ha partecipato alla tavola rotonda, che ha aperto i lavori del convegno, moderata dal giornalista Roberto Arditti, insieme al presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo Francesco Profumo e al presidente dell’Associazione rete Its Italia Guido Torrielli.

In particolare Scajola ha relazionato sul tema del Fondo Sociale Europeo e degli Its (Istituti Tecnologici Superiori) come grandi strumenti formativi e di inserimento lavorativo in cui la Liguria è tra le regioni più virtuose in Italia.

“L’Italia deve diventare un Paese per i giovani – dichiara l’assessore regionale Scajola-. Purtroppo questo non è accaduto prima, ma oggi ho voluto ribadire ai giovani imprenditori che devono essere il traino del rilancio e della crescita italiana. I ‘nostri’ ragazzi devono occupare gli spazi che per troppo tempo gli sono stati negati, ma sta a loro fare ciò con competenza preparazione e determinazione. Come amministrazione regionale stiamo facendo moltissimo per coinvolgerli e dare loro opportunità di crescita e di lavoro. La Liguria nel 2023 ha investito circa 50 milioni di euro nella formazione, ai quali vanno aggiunti i bandi legati al sociale e allo sport. In totale, dall’inizio della programmazione 2021-2027, sono già stati impegnati 133 milioni di euro con il coinvolgimento di oltre 8000 destinatari. A questi si somma il potenziamento costante del sistema Its. Tutti i percorsi che proponiamo sono riconosciuti come eccellenti dal ministero dell’Istruzione e al 90% rappresentato certezza di impiego lavorativo”.