Regione Liguria e Film commission a Los Angeles per presentare la Liguria come location ideale per film e serie tv

Los Angeles. Regione Liguria e Film Commission hanno incontrato ad Hollywood produttori, media e operatori dell’audiovisivo per presentare la destinazione Liguria come la location ideale per girare film, serie TV, documentari e spot.

La presenza di GLFC all’ American Film Market di Los Angeles, uno degli appuntamenti più importanti al mondo in questo settore, ha permesso di realizzare con successo una serata speciale che è stata l’occasione per presentare, in anteprima, i “Portofino Days” di marzo 2024.

Nei giorni della manifestazione, nella prossima primavera, la nostra regione non solo ospiterà le maggior produzioni del mondo del cinema e del digital, ma si porrà come “ponte” tra l’Italia e le grandi major internazionali per dare origine a momenti di confronto sui principali temi di attualità che riguardano il mondo dell’audiovisivo e il suo futuro, in un momento di grande fermento.

“La Liguria nel 2023 si è confermata protagonista nel settore dell’audiovisivo – dichiara il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti -. E le tantissime produzioni che hanno scelto la nostra regione come location per set cinematografici ci stanno permettendo di far conoscere la nostra bellissima regione in tutto il mondo: cinema significa anche turismo e promozione culturale. La presenza di Regione Liguria a Los Angeles per presentare i Portofino Days ci consente di aprire il nostro territorio ancora di più ad un mercato internazionale”.

Catalyst studios – società di produzione statunitense fondata dall’avvocata e impreditrice Holly Levow con l’obiettivo di offrire opportunità alle professioniste del cinema davanti e dietro la camera – ha annunciato il proprio sostegno e l’adesione ai “Portofino days”, mentre è stato espresso da parte degli ospiti presenti l’impegno a prendere parte in modo attivo ai panel di riflessione previsti all’interno della manifestazione di marzo.

La serata, a cui hanno partecipato una cinquantina tra produttori, manager, agenzie ed attori che rappresentano il mondo di Hollywood, si è conclusa con una selezione di piatti tipici della tradizione ligure, tra i quali grande e apprezzato protagonista è stato ancora una volta il pesto. Tra i presenti anche Raffaella Valentini, Console Generale d’Italia di Los Angeles, che ha portato i suoi saluti.

“Il successo della nostra regione in questo ambito, dimostrato anche dai numeri dell’audiovisivo di quest’anno – spiega Cristina Bolla, presidente di GLFC – è la riprova che il lavoro di squadra è sempre una carta vincente. Grazie all’impegno della Regione e di Agenzia in Liguria, infatti, già da un anno ci stiamo presentando alle fiere di settore come sistema unito e compatto. E’ così che riusciamo a ottenere risultati che, altrimenti, non potremo avere: il mercato internazionale sta notando e apprezzando questa sinergia”.

“Film e serie tv sono tra gli strumenti di valorizzazione più potenti: portano lavoro, generano indotto e promuovono le bellezze di un territorio – dice Matteo Garnero, direttore generale di Agenzia in Liguria -. In un mondo in cui il cinema seriale è un grande polo attrattivo per tutte le fasce di età, le produzioni dell’audiovisivo che ospitiamo ci permettono di promuovere la nostra regione e le sue peculiarità con un effetto immediato: il movie tourism è oggi un settore in forte crescita”.

La Liguria è presente con un suo spazio anche quest’anno all’American Film Market, in corso a Santa Monica fino al 5 novembre, dove sta riscontrando grande interesse tra gli operatori professionali.

–