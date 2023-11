Recco, una settimana di eventi per l’80esimo anniversario del bombardamento

Recco. Il 10 novembre a Recco si ricorda l’ottantesimo anniversario del primo dei ventisette bombardamenti aerei che nel corso del secondo conflitto mondiale rasero al suolo la città causando la morte di 127 vittime innocenti e centinaia di feriti.

Ogni anno il 4 novembre viene celebrata la Festa delle Forze Armate allo scopo di ricordare il sacrificio dei quasi settecentomila giovani soldati morti per difendere la nostra Patria nel primo conflitto mondiale e festeggiato il giorno dell’Unità nazionale.

In occasione di queste importanti ricorrenze, il Comune ha organizzato una settimana di eventi da sabato 4 a sabato 11 novembre, coinvolgendo la cittadinanza e le istituzioni.

“L’amministrazione – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – vuole ricordare, come fa ogni anno, il primo terribile bombardamento del 10 novembre del 1943, quando la nostra città fu ridotta in macerie da 33 tonnellate di bombe e si contarono oltre cento vittime civili. Un momento importante per la nostra comunità, che vuole ricordare le sofferenze e le speranze di chi ha vissuto quegli anni difficili. Vogliamo anche trasmettere ai giovani i valori della pace, della libertà e della solidarietà, che sono il fondamento della nostra convivenza. Allo stesso tempo vogliamo tenere vivi nella memoria dei cittadini i valori legati alla Patria mentre il pensiero va a coloro che, in armi, hanno contribuito a renderla unita e continuano a garantirne la sicurezza”.