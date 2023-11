Recco: la città va in onda con “Infinity Recco”, la Radio sul Mare

Recco. Venerdì 24 novembre, alle ore 16, Piazza Nicoloso da Recco sarà il palcoscenico di un evento eccezionale: la presentazione ufficiale di “Infinity Recco”, la Radio sul Mare. Infinity Recco è una webradio internazionale che ha l’obiettivo di promuovere le bellezze e le eccellenze di Recco in tutto il mondo. Questo progetto ambizioso è stato fortemente voluto dal sindaco Carlo Gandolfo e rappresenta un passo importante nella promozione del territorio.

“Avere una radio significa creare un rapporto intimo e fiduciario tra l’ascoltatore e Recco, ovunque esso si trovi – afferma il sindaco Carlo Gandolfo – questo progetto è finalizzato alla promozione del territorio e al sostegno di iniziative per sostenere il turismo, la crescita culturale, sociale ed economica. Il canale può essere utile in caso di gestione delle emergenze o altri eventi straordinari. Inoltre, può contribuire alla salvaguardia dei valori delle tradizioni e della cultura locale, oltre a stimolare interesse e attenzione verso Recco”.

Infinity Recco offrirà intrattenimento e musica dal vivo 24 ore su 24, sette giorni su sette, per un pubblico variegato, con un focus particolare sui giovani e le nuove tendenze musicali. E’ possibile ascoltarla in alta qualità audio tramite un’app dedicata o semplicemente visitando il sito web: infinityrecco.fm. Gli ascoltatori avranno la possibilità di interagire direttamente con i dj tramite WhatsUp, email o telefono. Con un approccio editoriale dinamico, voci fresche e positive, Infinity Recco celebra la bellezza e le meraviglie di Recco e dei suoi dintorni. Nel palinsesto troveranno posto segmenti dedicati alla gastronomia, allo sport, allo shopping e soprattutto al mare e alle spettacolari coste del territorio. Radio Infinity Recco è un prodotto di Media Dressing, azienda specializzata nella creazione di Branding Radio, Radio In Store e Music Design per grandi aziende. La webradio ha il patrocinio della Città Metropolitana di Genova e di Regione Liguria.