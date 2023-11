Recco, il sindaco Gandolfo in sopralluogo alle ex Maestre Pie: oltre 4 milioni per la riqualificazione

Recco. Il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, ha effettuato un sopralluogo al complesso delle ex Maestre Pie, in compagnia dell’assessore alla pubblica istruzione Davide Manerba. L’intera area è al centro di un importante progetto di ristrutturazione e riqualificazione promosso da Città metropolitana di Genova in collaborazione con il Comune di Recco.

L’intervento consentirà la piena fruibilità della struttura che accoglierà una succursale dell’Istituto Marco Polo e i corsi dell’Istituto Tecnico Superiore Turismo dedicati a gastronomia e hotellerie, creando opportunità di formazione professionale legate al tessuto produttivo recchese. Il Comune di Recco è socio fondatore dell’Its Liguria – Academy of Tourism, Culture And Hospitality.

“La riqualificazione di questo storico complesso scolastico non solo migliorerà l’offerta formativa della città, ma contribuirà anche a valorizzare il patrimonio architettonico e culturale del territorio, incluso il recupero del grande parco che sarà a disposizione della cittadinanza” ha commentato il sindaco Carlo Gandolfo.

L’intervento sulla struttura costerà oltre 4 milioni di euro, finanziato con risorse Pnrr, e durerà circa due anni.