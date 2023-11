Il rapinatore di Castelletto è anche accusato di stalking da due donne. Le minacce alla madre: “Se non mi dai i soldi ti faccio spaccare le gambe”

Genova. E’ anche indagato per stalking in due ulteriori fascicoli separati Matteo Z., il 32enne arrestato ieri dalla squadra mobile su ordinanza di custodia cautelare del gip di Genova Matteo Buffoni per essere l’autore di 12 rapine ad altrettanti studenti nel quartiere di Castelletto tutti minacciati con un coltello e rapinati dei soldi che avevano in tasca.

Il 32enne, pur formalmente ancora incensurato, ha diverse denunce per reati contro il patrimonio e contro la persona. Tra le denunce quella di una ragazza savonese di 30 anni per l’ossessiva insistenza del 32enne a voler mettersi con lei nonostante il fermo no della ragazza. Per questo era stato ammonito dal Questore di Savona.

E non è stato l’unico episodio. A febbraio di quest’anno è stato nuovamente denunciato per stalking: una sua ex fidanzata ha raccontato alla polizia che si appostava sotto casa sua e per mesi ha dovuto subire messaggi, mail e telefonate di minacce e insulti perché lei non voleva rimettersi insieme a lui.

Dall’ordinanza di custodia cautelare emerge anche che Matteo Z. è indagato per estorsione nei confronti della madre. Il gip non ha considerato questo reato nell’ordinanza di custodia cautelare, ma dopo il pestaggio che ha subito la donna due giorni fa, non è escluso che nei suoi confronti arrivi una seconda ordinanza di custodia cautelare.

La donna avrebbe subito violenze e minacce da parte del figlio che continuava a chiedere soldi per acquistare dosi di crack. In un’occasione la donna era stata aggredita in casa dal figlio e ricoverata in ospedale in stato di choc, a luglio le aveva danneggiato il citofono e il nottolino della porta perché voleva entrare e farsi dare dei soldi, in alcune occasioni la 60enne aveva lasciato soldi fuori dalla porta pur di non farlo entrare. . E di quel figlio aveva paura. Due notti fa la misteriosa aggressione: lei avrebbe negato con i militari che sia stato il figlio a picchiarla. Lo stesso figlio che in un’occasione – si legge nell’ordinanza – aveva detto alla madre che se non gli dava il denaro avrebbe mandato uno zingaro a farle spaccare le gambe, che tanto sapeva dove lavorava.

Due settimane fa Matteo Z. si era presentato anche sotto casa della sorella: “Se non mi apri ti spacco la macchina” le aveva detto riuscendo a entrare nello stabile. Le aveva chiamato la polizia, che era arrivata subito, ma lui nel frattempo era fuggito.

Nelle pagine dell’ordinanza emerge come le precise descrizioni fornite agli investigatori della squadra mobile da parte dei ragazzi rapinati, insieme a una foto scattata da ragazzina al rapinatore e fatta girare sulle chat di whatsapp, e l’incrocio, infine, con le telecamere di sorveglianza delle zone in cui operava il 32enne, hanno consentito alla squadra mobile di individuarlo e denunciarlo già un mese e mezzo fa dopo i primi episodi. Poi dopo aver raccolto ulteriori denunce e riconoscimenti da parte di altre vittime, è partita la richiesta al gip di misura cautelare, che ieri è stata eseguita.