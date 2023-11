Rapallo, la storica pasticceria di Berto e Laura costretta a chiudere: “Nessuno ha voluto rilevarla”

Rapallo. Gli ultimi pasticcini saranno serviti domenica mattina, la dolcezza mitigata dall’amarezza del saluto definitivo. Domenica, infatti, sarà l’ultimo giorno di apertura della pasticceria Laura, storica attività che sorge nel centro di Rapallo e “casa” di un mastro pasticcere, Norberto Casagrande, per tutti “Berto”.

Le paste di Berto, che ha compiuto da poco 85 anni, sono famose ben oltre i confini di Rapallo, complici anche tutti i turisti e i villeggianti che le hanno riportate nelle loro case al termine dei loro soggiorni in riviera. E la pasticceria registra sempre il pienone, con code che arrivano anche fuori dal negozio del centro storico. Vista l’età del mastro pasticcere è stata Laura Cevasco, la titolare, a gestire gran parte del laboratorio, ma il lavoro è pesante, la stanchezza si è fatta sentire, ed è arrivata la sofferta decisione di cedere. Solo che nessuno negli ultimi mesi si è fatto avanti per rilevare l’attività, e così la storia della pasticceria Laura è inevitabilmente avviata a conclusione definitiva.

Tantissime le reazioni addolorate alla notizia della chiusura, molte anche le domande sul perché un’attività che funziona così bene non riesca a trovare qualcuno che desidera portarla avanti. Anche il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, ha voluto far visita a Laura e Berto per manifestare vicinanza.

“Questa pasticceria è un’istituzione, ma è un’attività molto impegnativa dal punto di vista fisico, e Laura oggi non è più in grado di portarla avanti – ha spiegato – Ha fatto un appello ai giovani, ma non ha trovato nessuno che possa subentrare a questa attività. Siamo quindi venuti a prendere gli ultimi pasticcini per dire ‘ciao’ a lei e ringraziare il maestro Berto. Vorrei che facessimo una riflessione sui mestieri che stanno sparendo: questa pasticceria non chiude perché ha dei problemi di entrate, ma perché ha problemi a trovare personale disposto a sacrificarsi per fare un lavoro certamente molto pesante e stancante, ma molto gratificante da tanti punti di vista”.