Rapallo, M5s all’attacco: “Varianti al Puc portate in Consiglio comunale a scatola chiusa”

Rapallo. “La maggioranza forza il dibattito portando in consiglio comunale una serie di varianti di dettaglio che finiscono con lo stravolgere la pianificazione urbanistica su punti fondamentali per la vita della città. Una pianificazione comunale, oggetto di reiterati annullamenti al tar, che invece meriterebbe un dibattito pubblico adeguato, non il ricorso ad una serie di microvarianti fra le pieghe delle quali nascondere l’ennesimo saccheggio al territorio a danno della vivibilità della nostra città”.

A dirlo in una nota stampa Isabella De Benedetti. “Con singole e disomogenee previsioni si finisce con il violare i parametri fondamentali della sostenibilità del governo del territorio: le distanze fra edifici, le distanze fra gli edifici e le strade, la disciplina dei parcheggi pertinenziali e di quelli non pertinenziali, il frazionamento di appartamenti (senza alcuna adeguata verifica degli standards o quantomeno della relativa monetizzazione), la disciplina del taglio minimo degli appartamenti, i concetti relativi agli interventi edilizi ammissibili”.

“A fronte di una tale ampiezza di interventi, manca totalmente una visione di insieme, proprio come questa maggioranza ha dimostrato di non avere nella gestione di interventi che da anni spaccano la nostra città (a partire dal cantiere San Francesco, divenuto ormai un paradigma della cattiva amministrazione, nel solco della tradizione avviata con la cosiddetta “rapallizzazione”) – prosegue la nota – Oltre alla presenza di una pluralità di micro interventi urbanistici disorganici e tali da incidere negativamente sulla vivibilità della città – già travagliata, fra l’altro, da un traffico ormai insostenibile -, questa confusa e contorta nuova pagina urbanistica proposta dalla maggioranza si caratterizza per una totale assenza di qualsiasi elemento teso a favorire la transizione ecologica e la diffusione degli strumenti innovativi di produzione dell’energia, ancor più fondamentali in un periodo ormai consolidato di crisi economica e di “bollette pesanti”; perdendo fra l’altro l’occasione fornita dalla recente approvazione, in sede europea, del decreto sulle comunità energetiche, un tema da sempre portato avanti da questa opposizione e su cui si invitano tutte le forze politiche a prendere posizione: “se non ora quando” vale anche per strumenti innovativi ormai irrinunciabili come le comunità energetiche”.

“Se tutto ciò conferma la necessità di perseguire un vero e proprio cambio di visione per amministrare il nostro territorio – e le prossime elezioni saranno una occasione che i cittadini sapranno non perdere -, occorre che i punti principali delle micro varianti, che vengono portate a scatola chiusa in consiglio, siano oggetto di un adeguato dibattito pubblico, affinche l’amministrazione diventi quella casa di vetro che le norme europee ormai da anni impongono – conclude Isabella De Benedetti – Fra pochi mesi i cittadini saranno chiamati a decidere la prossima amministrazione; è quindi giusto che la stessa cittadinanza possa comprendere il disegno che le varie parti hanno di sviluppo del governo del territorio, a partire dalla vivibilità”