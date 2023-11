Quezzi, tragedia in via Fontanarossa: 48enne colpito da malore e trovato morto

Genova. Tragedia ieri sera in via Fontanarossa, nel quartiere di Quezzi in Valbisagno. Un uomo di 48 anni ha accusato un malore ed è stato trovato morto in casa (e non in strada, come riferito erroneamente in un primo momento dalla Questura).

È successo ieri sera intorno alle 21.30. A dare l’allarme è stata la moglie che lo ha trovato senza vita al rientro a casa. Inutili i tentativi di rianimazione dei sanitari, giunti sul posto con un’ambulanza della Pubblica assistenza di Molassana e l’automedica del 118.

L’uomo è deceduto sul posto a causa di un arresto cardio-circolatorio.

In via Fontanarossa sono intervenuti anche gli agenti delle volanti della polizia, ma gli accertamenti hanno confermato che a uccidere il 48enne è stata una fatalità.