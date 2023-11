Quezzi, camion dell’Amiu urta un palo della luce: il lampione finisce su un palazzo

Genova. Serata movimentata a Quezzi, sulle alture della Valbisagno, dove nella tarda serata di ieri, poco prima delle 23.00, un camion dell’Amiu adibito alla raccolta dei rifiuti ha scontrato un palo dell’illuminazione pubblica, facendolo crollare.

È successo in via Daneo, nei pressi del cavalcavia autostradale. Il lampione si è abbattuto ed è finito contro un condomino, sfondando il vetro di una finestra al primo piano. Per fortuna non si registrano persone ferite.

Sul posto sono intervenuti subito la polizia locale, che ha chiuso la strada al traffico, e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il palo della luce. I tecnici di City Green Light hanno provveduto quindi alla sostituzione del lampione. Durante la notte via Daneo è stata riaperta.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. In quel punto non ci sono cassonetti. È possibile che il mezzo pesante si fosse accostato per far passare altri veicoli e durante la manovra abbia urtato il palo, che ha lambito – senza danneggiarla – un’auto in sosta sul marciapiede.