Quattro cipressi per ricordare le vittime della Shoah, l’iniziativa degli studenti di Rovegno

Rovegno. “Lunedì 13 novembre siamo stati testimoni di una bellissima iniziativa promossa dalla Scuola Media del nostro paese, dove i giovani che la frequentano, hanno dato a tutti noi presenti una rinnovata speranza per il futuro.

E’ stato bellissimo vedere l’impegno e il coinvolgimento emotivo nel trattare un tema così importante per la salvaguardia della memoria di quel quel terribile periodo della storia.

Di seguito la cronaca dell’evento raccontata direttamente dai nostri giovani, ai quali auguriamo di fare tesoro di quanto hanno appreso con il loro lavoro.

Siamo gli alunni della Scuola Media di Rovegno e abitiamo lì o nelle frazioni e paesi vicini sparsi nell’Alta Valtrebbia. Siamo in 13 in tutto e formiamo una pluriclasse. Oggi per noi è stato un giorno importante: abbiamo infatti terminato il nostro studio sulla Shoah e la nostra Valle con una cerimonia a cui abbiamo dato il nome “I cipressi dei Giusti”. A ottanta anni di distanza dall’ inizio della deportazione degli ebrei genovesi noi abbiamo voluto compiere un piccolo gesto di pace.

Questo percorso è iniziato lo scorso anno: con la nostra insegnante di italiano volevamo ricercare testimonianze inerenti la deportazione e gli arresti di persone di nazionalità ebraica durante gli anni 1943-1945 in vallata ma non è stato possibile perché nessuno di loro è mai stato denunciato o tradito. Siamo riusciti infatti a scoprire che tutti gli ebrei che scappavano dal capoluogo e si rifugiavano sui nostri monti sono stati aiutati, protetti, nascosti dai parroci e dalla gente dei paesi, in primis dai nostri bisnonni.

La nostra è stata ed è una terra di resistenza che compie gesti di fraternità e di pace. Per questo motivo noi, alla presenza dei nostri insegnanti e genitori, dei Sindaci di Rovegno, Giuseppe Isola, di Fontanigorda, Bruno Franceschi, di Rondanina, Gaetano Tufaro, di Montebruno, Mirko Bardini, del parroco Don Giacomo Ferraglio e degli abitanti tutti, abbiamo piantato quattro piccoli cipressi.

Queste piante sono un ricordo dei Giusti della nostra valle che si sono adoperati per chi, in quei giorni, era perseguitato. Anche noi come loro, in questo tempo che è di nuovo di guerra, ci impegniamo a compiere gesti di pace, a casa, a scuola e nei nostri paesi”.

Gli alunni di I-II-III C (Scuola Secondaria I grado “E. Cella”)

Emma, Gabriele, Ginevra C., Ginevra F.,Leonardo,,Mattia, Timothy (classe IC)

Desiree, Diego, Kevin,Martina (classe IIC)

Jacopo, Silvia (classe IIIC)

Giulia C. di V elementare ( Scuola Primaria “G. Caproni” )