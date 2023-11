Qualità della vita, Genova perde 8 posizioni e finisce al 57esimo in Italia: Savona “sorpassa”

Genova. Rimonta e sorpasso: in Liguria è Savona la città dove si vive meglio: la città della Torretta scala 8 posizioni e si attesta al 43esimo posto, dietro Gorizia. Genova invece perde otto posizioni e si attesta al 57esimo posto, dietro Grosseto. Stabile La Spezia, 63esimo posto, sale Imperia che era al 73esimo posto e guadagna 4 posizioni attestandosi al 69esimo posto dietro Alessandria.

Così in base alla annuale “indagine sulla qualità della vita” di Italia Oggi insieme a Ital Communications in collaborazione con La Sapienza di Roma. L’indagine è suddivisa in base a numerose sottosezioni, che tengono in considerazione vari parametri: ambiente, lavoro, salute, formazione, sicurezza e così via. Per ogni sottosezione le città capoluogo di provincia ottengono un posto in classifica.

Tra gli aspetti “notevoli”, il fatto che Genova si piazzi al terzo posto in Italia per incidenti stradali – lo scorso anno era addirittura al primo posto – con 120 morti o feriti ogni 100 incidenti verificati. Peggio di noi solo Gorizia e Prato.

Male anche l’inquinamento: Genova è al penultimo posto, davanti solo a Pavia, per episodi di superamento del limite orario di biossido di azoto (55 volte).

Di contro, ottavo posto in Italia per offerta legata al trasporto pubblico locale (calcolata in base al numero di posti su km per abitanti), e quinto posto per percentuale di abitanti tra i 25 e i 65 anni in possesso di un diploma di scuola superiore (75%).

In materia di “Affari e Lavoro”, tutta la Regione Liguria rimane fuori dai primi dieci posti. Compare con Genova al 36esimo.

Per quanto riguarda l’occupazione maschile (15-64 anni) Savona (29^ posto) fa un balzo in avanti e guadagna 28 posizioni. Avanza anche Genova, che si trova al 29^ posto (era al 45^, +16 posizioni). Perde terreno La Spezia, al 48^ posto (era 34^) mentre Imperia guadagna 15 posizioni e si attesta al 58^ posto.

Occupazione femminile (15-64 anni) : Genova resta stabile al 38^ posto dietro Lecco, Savona perde una posizione e si attesta al 56^ posto e perdono posizioni anche La Spezia (60^ posto, era al 53^) e Imperia (64^ posizione, era alla 59^).

Buone performance relativamente a start up e pmi innovative per 100 mila imprese registrate: Genova è la prima provincia ligure e si mantiene al 16esimo posto.

Nella classifica ‘Reati e sicurezza’ Genova guadagna 6 posizioni mentre Spezia ne perde 39. In tema di Sicurezza sociale: Genova scende di 25 posizioni e si trova al 49esimo posto dietro Matera. Nel Sistema Salute Genova è in ottava posizione dietro Palermo e guadagna sette posizioni. Salgono anche Savona (21^ posto, era al 39^ nel 2022), La Spezia (74^ posto, era in 88^ posizione) e Imperia (76^ posizione, era 95/ma).

“L’Indagine ItaliaOggi-Ital Communications, coordinata dall’Università Sapienza di Roma – dice Attilio Lombardi, Founder di Ital Communications – rappresenta uno dei più completi e analitici studi sulla qualità della vita degli italiani pubblicati nel nostro Paese. La collaborazione alla 25esima edizione conferma la volontà di Ital Communications di fornire all’opinione pubblica, alle Istituzioni e ai media italiani, uno scenario completo per orientarsi in modo più efficace nelle azioni da intraprendere, in un momento in cui pensiamo sia di fondamentale importanza rimanere al fianco dei cittadini e delle imprese”.