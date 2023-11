Punto viola di Sestri Levante: un “posto occupato” per tutte le vittime di femminicidio sino al 25 novembre

Sestri Levante. Da domenica 19 novembre fino a sabato 25 novembre lo spazio coworking Social Levante, Punto Viola dell’associazione Donnexstrada, tiene un “posto occupato” per Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio. Per il 25 novembre è previsto un presidio di solidarietà, confronto e divulgazione.

Social Levante, lo spazio coworking di via Aurelia 73 a Sestri Levante, è il primo Punto Viola del Tigullio e il sesto in tutta la Liguria. Nell’ambito delle attività di presidio sul territorio, l’azienda ha deciso di riservare simbolicamente per una settimana una postazione di lavoro per Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio, nonché di dedicare un’intera vetrina alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

“Giulia Cecchettin e tutte le vittime di femminicidio meritavano un posto nella società. Il loro diritto a realizzarsi nella vita, come nel lavoro, è stato cancellato per sempre dalla violenza di genere − dice Marta Fiorellino, founder di Social Levante − Come Punto Viola, vogliamo dare un segnale alla nostra comunità: i presidi sul territorio esistono, le donne non sono sole. Il 25 novembre, in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, la sede di via Aurelia 73 sarà aperta dalle 16 alle 18 per accogliere chiunque voglia ricevere informazioni e contatti utili per combattere il fenomeno della violenza sulle donne”.

Per far parte della rete dei Punti Viola italiani, lo staff di Social Levante ha seguito un percorso di formazione per acquisire competenze e informazioni utili per prestare primo soccorso sia dal punto di vista psicologico sia dal punto di vista legale. Questa preparazione consente al team di offrire un sostegno informato e competente a tutte le persone che cercheranno un luogo sicuro e protetto in via Aurelia 73.

Che cos’è un Punto Viola

Il progetto Punto Viola dell’associazione Donnexstrada nasce per migliorare la sicurezza in strada delle donne, prevenire comportamenti violenti attraverso la rieducazione e favorire lo sviluppo di una rete di sostegno locale, quella dei Punti Viola, presente in tutta Italia.

Un Punto Viola è un luogo di prima accoglienza e supporto per le vittime di violenza fisica, verbale o psicologica, un ambiente sicuro in cui trovare ascolto, solidarietà e risorse adeguate per tutte le persone che subiscono violenza in strada o in famiglia.