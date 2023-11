Pulizia dei fiumi, Mai (Lega): “Presto ci sarà una nuova legge regionale per semplificare le procedure”

Liguria. “Presto una nuova legge sulla pulizia dei fiumi, così come chiedono i Comuni”. Lo annuncia il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Mai.

“Diversi comuni, come ha fatto con una delibera quello di Albenga su proposta del consigliere Calleri, hanno richiesto una modifica alle attuali leggi per la pulizia e la gestione dei fiumi. In Regione è da diverso tempo che mi sto occupando della questione, con una mia proposta di legge sulla manutenzione degli alvei dei corsi d’acqua, che è già stata approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali e quindi dai sindaci e dai presidenti di provincia”.

“Il mio documento, come richiesto dai sindaci, che sono coloro che meglio conoscono il loro territorio, semplifica le procedure sia per l’asporto della vegetazione che dei materiali, ampliando il concetto di compensazione, attraverso il quale le imprese che effettuano i lavori di messa in sicurezza negli alvei dei fiumi, verranno compensate di tutti i costi per i lavori sostenuti con il materiale stesso prelevato all’interno dei fiumi. Non possiamo pensare di intervenire solo dopo le alluvioni, ma dobbiamo prevenire danni a privati e imprese. La mia proposta di legge tiene anche conto dell’aspetto ambientale, perché eliminando vegetazione e depositi alluvionali sarà possibile anche ripristinare gli habitat che sono stati distrutti dalle alluvioni”.

“Una particolare attenzione verrà rivolta alle piante alloctone che dovranno essere rimosse e alla vegetazione spondale che dovrà essere salvaguardata per evitare l’erosione degli argini. Nei giorni scorsi abbiamo tenuto una riunione con i tecnici di Regione per rendere questa norma ancor più funzionale anche alla luce delle norme regionali approvate recentemente”.