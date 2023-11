Procura Europea, visita del procuratore per l’Italia al Comando regionale della Guardia di Finanza

Genova. Nella mattinata del 27 novembre 2023, presso la Caserma “San Giorgio” di Genova, il Comandante Regionale Liguria, Cristiano Zaccagnini, ha incontrato Andrea Venegoni, Procuratore Europeo per l’Italia, che, nell’occasione, è stato accompagnato da Stefano Castellani e da Adriano Scudieri, Procuratori Europei Delegati competenti anche per il Distretto di Corte d’Appello di Genova.

I Magistrati hanno quindi partecipato ad un workshop nell’ambito del quale, dopo gli indirizzi di saluto del generale Zaccagnini, sono state illustrate, da parte dei Comandanti Provinciali, dei dipendenti Comandanti di Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e dei referenti degli altri Reparti liguri interessati, le attività d’indagine sviluppate dal Corpo sotto il coordinamento della Procura Europea (EPPO).

Nel corso dell’incontro, Venegoni, nel rappresentare come l’avvio dell’operatività della Procura Europea costituisca “uno snodo fondamentale nel processo di realizzazione di un’area comune di giustizia penale a livello europeo, ha evidenziato il ruolo chiave di EPPO nella tutela del bilancio dell’Unione, quale autorità giudiziaria competente a indagare e perseguire i reati che coinvolgono gli interessi finanziari dell’UE.

Al riguardo, il Comandante Regionale Liguria ha sottolineato come la Guardia di Finanza rappresenti l’interlocutore naturale della Procura Europea, in ragione dei compiti istituzionali affidati al Corpo dal Decreto Legislativo n. 68/2001, quale polizia economico-finanziaria preposta a tutela anche del bilancio dell’Unione Europea. In tal senso il Gen. D. Zaccagnini ha garantito alla Procura Europea la rinnovata disponibilità dei Reparti liguri a fornire massima collaborazione e sostegno alle indagini e alle azioni penali del suddetto Organismo, a salvaguardia degli interessi, non solo economici, dei cittadini europei.