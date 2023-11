Presunte estorsioni al Genoa, l’ex centrocampista rossoblu Cataldi: “L’aggressione? Solo una contestazione nell’ambito del tifo”

Genova. Le minacce e l’aggressione subita da lui e dalla moglie da parte di Massimo Leopizzi, dopo la partita Genoa-Inter del 7 maggio 2017 sarebbero state “solo una contestazione nell’ambito del tifo, come mi è capitato anche in altre occasioni”. Lo ha detto questa mattina,Danilo Cataldi, centrocampista ex rossoblu che oggi milita nella Lazio, chiamato a testimoniare nel processo per le presunte estorsioni al Genoa che vede imputato Leopizzi e un’altra decina di ultrà genoani. In aula, come a ogni udienza, erano presenti numerosi imputati, tra cui lo stesso Leopizzi.

Secondo le indagini della Digos coordinate dal sostituto procuratore Francesca Rombolà e dall’aggiunto Francesco Pinto questo è solo uno dei numerosi episodi contestati ai capi ultrà. In quell’occasione Leopizzi avrebbe minacciato lui e la moglie impedendogli di farsi fotografare da una famiglia di tifosi. Leopizzi aveva dato a Cataldi “dell’indegno” e avrebbe anche sferrato un calcio alla moglie del giocatore che era intervenuta in sua difesa.

Cataldi è stato anche ripreso dai giudici che gli hanno ricordato che in aula “deve dire la verità” facendogli anche notare come un calcio alla moglie possa difficilmente essere considerata una normale contestazione. Il calciatore a quel punto ha ammesso la gravità del gesto. Sarà proprio la moglie del giocatore ad essere chiamata in aula nella prossima udienza.

Secondo l’accusa in quell’occasione Leopizzi avrebbe anche detto alla coppia che li sarebbe andati a cercare. I testi d’accusa, secondo il calendario stilato dal tribunale, termineranno prima di Natale, poi a gennaio alcuni degli imputati a cominciare proprio da Leopizzi, si sottoporranno a interrogatorio.