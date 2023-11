Porticciolo di Nervi invaso dalla posidonia, opposizione all’attacco: “Quanto ci costa?”

Genova. Dopo le forti mareggiate di questi giorni, continua senza sosta il duello tra il nuovo porticciolo di Nervi e la posidonia, la pianta marina considerata il “polmone del Mediterraneo”, che lascia alla corrente le sue foglie, destinate a “spiaggiare” poi sulla costa.

Un fenomeno naturale che in questi mesi ha però visto nel porticciolo del levante genovese una destinazione preferenziale, e che in molti associano alla nuova disposizione del porto, ottenuta con la demolizione della piscina Mario Massa e la ricostruzione di una banchina che ha lasciato più spazio all’acqua, cambiando, forse, le correnti entro diga.

“Il Porticciolo di Nervi da febbraio ad oggi continua a essere invaso da banquettes di posidonia – scrive la consigliera municipale Serena Finocchio – Il collega Marco Mes aveva già effettuato un’interrogazione nel consiglio del 29 Marzo per conoscerne il costo ma ad oggi non sappiamo ancora quando noi cittadini spendiamo e o spenderemo per la loro rimozione, essendo le alghe rifiuto considerato speciale deve essere trattato in modo specifico”.

Secondo Finocchio, alla base di questo problema ci sarebbe una mancata verifica delle dinamiche marine: “Per realizzare il porticciolo così come oggi lo vediamo, sono stati investiti 2,5 milioni di euro, destinati inizialmente alla piscina Mario Massa per adeguamento normativo della struttura con riqualificazione ambientale dell’ambito. E in tutto quell’investimento non si è fatto uno studio sul circolo delle correnti? Possibile che in quasi un anno non si sa quanto si è investito per la rimozione?”.

“E mai possibile che a rimetterci saremo noi cittadini con i contributi che versiamo al Comune – conclude Finocchio – abbiamo una Tari che è tra le più care d’Italia ma in compenso una sanità fatta di attese interminabili, per esempio a Genova per una coloscopia di tipo B ci vogliono 113 giorni”.