Ponte Morandi, l’ex numero uno di Spea Galatà: “Nel 2006 mi dissero che il viadotto era stato rimesso a nuovo”

Genova. “Nel 2006 quando sono diventato direttore di Esercizio di Aspi mi dissero che il ponte Morandi era stato rimesso a nuovo con i lavori degli anni Novanta. Me lo disse Malgarini, ma anche altri”. A dirlo in aula oggi nel processo in corso per il crollo del viadotto è l’imputato Antonino Galatà, che è stato l’amministratore delegato di Spea (la controllata di Autostrade per l’Italia incaricata della sorveglianza di ponti e gallerie) dal 2010 al 2018.

Galatà era entrato nel gruppo nel 2004, prima come direttore di tronco, poi come direttore di esercizio. Quando la sua funzione venne cancellata e dopo una trattative Castellucci gli propose di guidare Spea: “Non fu una promozione – ha sottolineato – ma un incarico equivalente sia come funzione sia come stipendio”. L’esame dell’ex numero uno di Spea, ultimo tra gli imputati che hanno scelto di sottoporsi a interrogatorio, è cominciato oggi e proseguirà nell’udienza di domani.

Dalle domande del pm Marco Airoldi è emerso come Spea, dove nel 2010 lavoravano 500 persone di cui 150 nel settore vigilanza, non incrementò mai il personale addetto ai controlli: “Nel 2018 – ha detto Galatà – in Spea lavoravano 700 persone perché avevano acquisito una nuova struttura ma il personale addetto alla vigilanza era di sempre di 150 persone, “forse una ventina in più”. Questo nonostante la stessa Aspi in una mail del 2010 avesse sottolineato la necessità di potenziare il sistema di sorveglianza.

Galatà ha spiegato di aver “sempre cercato di fare in modo che il sistema azienda funzionasse” e ha citato alcune delle cose che ha fatto, dall’acquisto delle macchine fotografiche “che consentivano anche di archiviare il difetto nel sistema in modo da poter fare raffronti”, al potenziamento degli autoveicoli, all’introduzione dei tablet fino al progetto dei droni: “Nel 2014 se ne cominciò a parlare ma mi dissero che la qualità delle immagini non i droni non portava all’epoca valore aggiunto. Tempo dopo, con l’ingegner Giacobbi abbiamo portato avanti un progetto di miglioramento della sorveglianza con i droni”.

Galatà ha anche sottolineato come lui, ingegnere meccanico per formazione e ai vertici dell’azienda, non entrava nel dettaglio tecnico della sorveglianza: “Sapevo che venivano fatte le prove riflettometriche periodiche nel senso che i tecnici che lavoravano con n me ritenevano corretta la cadenza”. Lo stesso vale per le mancate ispezioni nei cassoni dell’impalcato del ponte: “L’ingegner Nebbia mi disse che in alcune aree si poteva comunque accedere attraverso delle botole e che il rilievo esterno era affidabile, quindi la sorveglianza era valida”.

Stamani intanto si è concluso l’esame dell’ex dirigente di Spea Marco Vezil che ha ribadito che “nessuno abbassava i voti sistematicamente e nessuno ha mai imposto a qualcun altro di abbassarli. In questa seconda fase di interrogatorio si è parlato dei ‘voti’ vale a dire dei report trimestrali di sorveglianza dove gli ispettori di Spea assegnavano un numero a ogni difetto e, con i voti dal 43 in poi era d’obbligo procedere con la manutenzione. Secondo l’accusa le valutazioni date da Spea erano ritoccate al ribasso per compiacere Autostrade ed evitare così di spendere soldi in interventi.

Il pubblico ministero Massimo Terrile ha in particolare citato una riunione del 2016 in cui l’allora responsabile delle manutenzioni di Aspi, Michele Donferri Mitelli, parlava di necessità di governare la sorveglianza e ancora diceva che bisognava “governare bene il processo di assegnazione dei voti”. Secondo Vezil, però, i voti venivano dati in totale indipendenza, senza influenze da parte di Aspi.