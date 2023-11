Ponte Morandi, l’ex dirigente imputato: “Castellucci? Controllava tutto e organizzava i pullman con i tecnici per vedere di persona”

Genova. “Castellucci aveva una profonda conoscenza dell”azienda e degli aspetti tecnici. Si interessava di persona delle problematiche. Se le cose non andavano alzava il telefono e chiamava. Appena diventato direttore generale aveva voluto fare una ricognizione di tutti i tronchi. Andava direttamente con i tecnici, organizzando dei pullman, per vedere di persona come si svolgevano le attività. E lo ha fatto poi altre volte. Era sempre preparato”. Lo ha detto in aula Mario Bergamo, ex responsabile sicurezza e manutenzioni di Aspi, uno dei 58 imputati nel processo per il crollo del ponte Morandi (14 agosto 2018, 43 vittime) nel secondo o ultimo giorno del suo interrogatorio.

Bergamo, che in quel ruolo era stato chiamato da Castellucci all’inizio del 2015, ha spiegato anche degli attriti che ci furono con Paolo Berti (ex numero due di Aspi e anche lui imputato) che all’improvviso, dopo 4 mesi, venne messo sempre da Castellucci in una posizione intermedia sopra la sua, ponendolo tra lui e l’amministratore delegato. “Non abbiamo mai interagito in modo positivo perché avevamo due modi di operare diversi. Io facevo riunioni, esaminavo i problemi, lui mandava mail. Era un modo incompatibile con il mio percorso manageriale. È rimasto un mistero per me il motivo per cui venne scelto lui“.

Ci fu anche una discussione animata dopo una valutazione scarsa che Berti fece sull’operato di Bergamo, valutazione che incideva sui premi annuali agli stessi dirigenti. “Ci fu una riunione con lui, Castellucci e Giacardi e fu la terza volta in tutta la mia carriera in Aspi che Alzai la voce. Era una valutazione mortificante e irritante, per uno come me che aveva lavorato per tutto l’anno 12-13 ore al giorno”. Non era una questione di soldi, ha detto in aula l’imputato: “Per me era importante lavorare bene, non le remunerazioni. Io sono sempre stato con la schiena dritta in Aspi. Quando mi sono imposto ho ottenuto quello che serviva. Non ho mai dovuto accettare compromessi di nessun tipo”. Berti? “Era un ingegnere gestionale, veniva dalla direzione acquisti. A lui interessava risparmiare, anche se sul Polcevera non ha mai interferito sulle mi scelte di coinvolgere consulenti esterni”.

Circa le sue responsabilità sulla tragedia del 14 agosto 2018 Bergamo ha mantenuto la linea già vista in aula da tutti gli imputati che si sono fatti interrogare e che si può riassumere nel fatto che le valutazioni tecniche non spettavano a lui ma ai suoi sottoposti e che si è sempre fidato dei dati e delle argomentazioni rassicuranti che gli venivano riferite dagli altri, a cominciare dal suo sottoposto diretto Fulvio Di Taddeo. Come sui dai circa la corrosione dei cavi: “Di Taddeo, ma anche Spea nelle riunioni mi avevano detto che solo pochi trefoli dei cavi delle pile che reggevano il viadotto avevano un degrado importante e che quindi non c’era urgenza nel progetto di retrofitting”. E che anche il consulente esterno da lui chiamato a supporto del progetto, il professor Brancaleoni con la sua azienda, la Edin: “Non mi ha mai segnalato alcun allarme sul Polcevera”.

Dopo essere stato a capo delle manutenzioni per circa 15 mesi, Bergamo verrà poi sostituito da Michele Donferri Mitelli, figura centrale nel processo per il suo ruolo (lavorava in Aspi già negli anni Novanta come giovanissimo architetto che partecipo all’intervento sulla pila 11) e per la mole di intercettazioni e registrazioni che lo riguardano. A differenza di Giovanni Castellucci e Paolo Berti (rispettivamente gli ex numeri uno e due di Aspi) Donferri ha deciso che si sottoporrà all’interrogatorio dei pm e del collegio. Il suo esame comincerà il prossimo lunedi.