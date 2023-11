Ponte Morandi, l’ex direttore delle manutenzioni Bergamo: “Il crollo è stato un grande lutto e un fallimento di Aspi”

Genova. “Sin dal primo giorno ho vissuto il crollo del Morandi come un grosso lutto e mi sono messo a disposizione dell’autorità perché per me è stato un fallimento della società. Questo non è paragonabile al lutto e al dolore dei parenti delle vittime, ma mi sono messo a disposizione da subito”. Lo ha detto in aula Mario Bergamo, ex responsabile sicurezza e manutenzioni di Aspi, uno dei 58 imputati nel processo. Bergamo, e questo lo ha sottolineato anche il pm Walter Cotugno è stato uno dei primi imputati a sottoporsi a interrogatorio.

E’ stato il capo delle manutenzioni di Aspi per circa quindici mesi dal 1 gennaio 2015 al 3 aprile 2016, poi l’ad Castellucci ha deciso di sostituirlo con Michele Donferri Mitelli.

Fu Bergamo ad avviare il retrofitting, il rinforzo delle pile 9 e 10. “Di Taddeo (un altro imputato, ndr) mi diede rassicurazioni in termini di sicurezza. Mi disse che in base alle riflettometriche emergeva un lento trend di degrado dei cavi ma il coefficiente di sicurezza era più che doppio rispetto a quello previsto dalla norma. Mi disse che il ponte aveva una riserva di sicurezza talmente elevata che non c’era nessuna preoccupazione. E lo confermò anche davanti a Castellucci”. Il suo esame proseguirà domani.

Stamani intanto è stato ascoltato Pierluigi Ceseri, che fu dal 1995 al 1998 direttore generale di Autostrade quando la società era ancora pubblica e poi dal 1998 al 2000 amministratore delegato. “Sapevo che sul Polcevera venivano eseguite delle prove riflettometriche ma non sapevo come venissero usate per calcolare il degrado del ponte Morandi, sapevo anche che c’era un sistema di monitoraggio statico, ma la mia conoscenza di queste cose finiva lì. Io non avevo competenze specifiche e il mio ruolo era quello di occuparmi di finanziamenti e risorse umane. Il resto non mi interessava”. ha ripetuto più volte in aula stamattina Ceseri, sottolineando che non era suo compito neppure vegliare che il suo sottoposto Gabriele Camomilla (a capo delle manutenzioni quando Autostrade era pubblica e vennero eseguiti gli interventi sulla pila 11).

“Ho lasciato quando sono arrivati i privati, perché con loro era tutto cambiato, ho sempre pensato di essere un servitore del ‘pubblico’ e dello Stato. Ho visto che non c’era grande fiducia nel mio ruolo, per questo me ne sono andato” aveva esordito l’ex dirigente che ha raccontato di essere colui che ha fondato Isoradio, nata proprio in Liguria, per raccontare la situazione del traffico. “Nell’85 ci chiamò anche il presidente Pertini per complimentarci di come avevano gestito il ‘grande gelo’, la nevicata del Secolo senza dover chiudere alcuna tratta autostradale”.

Intanto la notizia del giorno è che l’ex ad Giovanni Castellucci ha fatto dietrofront rinunciando all’interrogatorio in aula. Non risponderà alle domande di pm e tribunale e per il momento “darà il suo contributo per la verità” neppure tramite spontanee dichiarazioni, poi si vedrà. Stamani la rinuncia da parte di Castellucci aveva suscitato la dura reazione di Emmanuel Diaz, fratello di Henry Diaz, una delle 43 vittime, che di questo processo non ha mai perso un’udienza.

Anche Egle Possetti, presidente del comitato parenti vittime del Morandi ha commentato con amarezza:

“Ci dispiace non poter sentire la “sua verità” in aula, sarebbe stato interessante, ma ci saranno altre occasioni e noi ci saremo, saremo attenti ad ogni parola che lui e gli altri imputati diranno come lo siamo stati fin d’ora. La dura e cruda verità è già sul piatto da molto tempo, molti stanno lavorando per farla emergere e farla restare a galla, altri lavorano per darle un vestito più elegante, o seppellirla definitivamente per sempre. E’ molto difficile in questo Paese che le vittime abbiano giustizia vera, soprattutto quando sono interessati molti colletti bianchi, che di candido spesso hanno solo il colletto, ma continueremo con i nostri avvocati e con il nostro tecnico a collaborare per farla rimanere a galla questa cruda verità, che è costata la vita alle nostre famiglie”.

L’ex numero tre di Aspi, Michele Donferri Mitelli ha invece confermato questa sera che si sottoporrà a interrogatorio. Sarà sentito da pm e giudici a partire da lunedì.