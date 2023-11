Ponte Morandi, le interferenze “del duo Berti-Donferri” nell’attività di Spea e il messaggio a Castellucci: “Galatà è un cane sciolto”

Genova. “La informo inoltre che con Donferri analizziamo documenti che vengono portati in CdA Spea da Galatà, che Damasco correttamente ci fa vedere come concordato con lei. Tutto carbonaro. E non mancano sorprese: abbiamo fatto togliere con Donferri un altro documento borderline. Va creato di nuovo un controllo sugli acquisti rinnovando il comitato di Spea e Pavimental. Galatà e un cane sciolto”. Questo messaggio di Paolo Berti a Giovanni Castellucci, datato 5 maggio 2016 e trovato nel cellulare sequestrato all’ex ad di Autostrade dimostra come Aspi non si fidasse di Spea e in particolare di Galatà. E questo ben prima del crollo del febbraio 2018, di cui ha parlato a lungo Michele Donferri e che ha segnato una rottura quasi totale dei rapporti tra i dirigenti delle delle due società

Il documento non è stato acquisito nel processo in corso per questioni legate alle regole processuali come dimostrato dall’avvocato Francesco Tagliaferri, ma parla abbastanza chiaro: le attività di Spea erano poste sotto costante controllo da parte di Aspi. A occuparsene erano Donferri e Berti su ordine di Castellucci.

Galatà quel messaggio, come ha chiarito il suo stupore quando è stato fugacemente mostrato prima di essere dichiarato inutilizzabile dal collegio, non lo aveva mai visto dato che non era mai stato depositato nel processo, e poco prima aveva detto, rispondendo a una domanda del pm Marco Airoldi che “con Berti i rapporti erano normali fino al crollo del febbraio 2018”.

Dopo, quella data, con il crollo di un pezzo da 10 tonnellate dall’elicoidale che portava al Morandi, ci sarà quello scambio di fuoco in cui Berti accusa Spea di incompetenza: “I toni si associano alla tua incapacità di governare 150 tecnici, che a ruota libera sottoscrivono relazioni improponibili – attacca l’ex numero due di Aspi in una mail indirizzata a Galatà- anche alla luce di quello che poteva accadere”. Non è un problema di toni e di forma, dice Berti, ma di sostanza: c’è un tema

di cultura e di abbassamento del livello di qualità accelerato in tutti i livelli SPEA, e nel rispondere alla DT1 poniti una serie di interrogativi per i diversi fronti che si stanno aprendo con le DDTT in ordine alla qualità del servizio offerto”.

Il clima è pessimo tra i vertici di Aspi e la sua controllata Spea. Tanto che a luglio 2018, poco prima del crollo del viadotto Galatà prende appunti sul cellulare e successivamente abbozza un lettera da indirizzare ad Atlantia. Entrambi i documenti gli vengono sequestrati dalla guardia di finanza insieme ai dispositivi che li contenevano.

Perché la mail era indirizzata ad Atlantia? chiede la procura. “Perché dopo gli episodi che non avevo gradito ero molto arrabbiato, avevo deciso di sottoporre il tema ad Atlantia, ed ero pronto a dimettermi. Poi ho saputo che Berti sarebbe andato via presto per un nuovo incarico e per questo non ho spedito la mail e sono partito per le vacanze”. Vacanze interrotte dalla tragedia del 14 agosto

In quegli appunti e bozze sequestrate Galatà parla di “Intimidazione sulla gestione operativa”. E in aula ammette che le interferenze “da parte del duo Donferri Berti c’erano” eccome ma “sono sempre riuscito a garantire l’autonomia tecnica dei miei dipendenti e anche “l’autonomia finanziaria dell’azienda”.

Ma in quegli appunti c’è una frase che più di altre ha colpito la guardia di finanza ed è stata raccolta dalla procura come una delle prove a carico di alcuni imputati. Galatà appunta infatti tra i temi caldi da inserire nella lettera: “Una gestione che forzando a tagliare i costi impedisce di investire sulle risorse e mette a rischio i risultati in termini di qualità e sicurezza”.

Su questo Galatà ha chiarito sia ai pm sia grazie alle domande del suo avvocato Lucia Boccadamo che “quella frase non riguardava la diminuzione dei costi sulla sorveglianza bensì il personale da assumere nel settore progettazione e direzione dei lavori. E con sicurezza intendevo la sicurezza sul lavoro, che sarebbe stata diminuita se riducendo i nostri ricavi nel settore direzione dei lavori e progettazione ci avessero costretto a prendere personale precario a partita iva, cosa che poi non avvenne”.

Sul resto, come era già emerso nell’udienza di ieri, Galatà ha ripetuto che aveva accettato quel ruolo in Spea “perché fino al 2018 era un modello per tutte le aziende di ingegneria, perché si stavano sviluppando grosso progetti come la Gronda e anche perché era stato incaricato di promuovere la nascita di un ramo estero dell’azienda”. Dalla sua posizione ai vertici di un’azienda di 700 persone Galatà di sorveglianza non si occupava se non per le “interlocuzioni con i miei collaboratori come Giampaolo Nebbia e poi Massimiliano Giacobbi”. E di Donferri dice: “A parte i modi, dal punto di vista tecnico era molto preparato”. Insomma, gli imputati fanno fronte comune quasi su tutto e lo scontro tra i manager sarebbe poco più di una bega interna alle società del gruppo.

Nel corso dell’interrogatorio è stato chiesto conto più volte a Galatà di quello che la procura chiama ‘L’attestato di sicurezza del Polvecera”. Si tratta di una nota che lo stesso Castellucci, nel settembre 2010, chiede a Spea. Un documento a cui lavorano in tanti, tra cui lo stesso Galatà e che dopo aver illustrato gli interventi fatti sul viadotto si conclude, dopo una serie di aggiustamenti e integrazioni:

“Al momento non si ravvisa la necessità di interventi di natura strutturale” . A fare aggiungere questa frase, secondo quanto detto da Giampaolo Nebbia in una delle mail, fu lo stesso Galatà che alla richiesta dei pm e dei giudici sul perché avesse fatto aggiungere quella valutazione si è limitato a dire: “Se c’è scritto probabilmente è stata una mia considerazione finale, non ricordo se ho avuto particolari interlocuzioni in quel caso, ma le rassicurazioni erano insite nella nota stessa”.