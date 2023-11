Ponte Morandi, l’affondo di Donferri contro Spea: “Dopo il crollo di febbraio sulla rampa nel mio ufficio non sono più entrati”

Genova. Quasi nove ore di interrogatorio dove l’ex numero tre di Aspi Michele Donferri Mitelli ha continuato anche oggi a difendersi anche con un certa veemenza, fornendo le sue spiegazioni alle innumerevoli contestazioni della Procura. Non è ancora finita, e probabilmente l’esame dell’unico tra gli ex vertici di Autostrade che ha deciso di farsi interrogare andrà avanti in parte anche la settimana prossima.

Tra i temi affrontati oggi c’è quello del catalogo rischi dove il viadotto Polcevera era l’unico viadotto gestito da Aspi ad essere specificamente nominato con una scheda a sé con il rischio “crollo viadotto Polcevera per ritardati interventi di manutenzione”. Per la procura questa dicitura, inserita già nel 2013, era una piena consapevolezza del pericolo. Nel 2016 Donferri però la fa cambiare in “’perdita di funzionalità statica del viadotto Polcevera”. E sul punto oggi lui ammette di aver chiesto quel cambio di dicitura: “”Sono stato io a dire di mettere la dicitura ‘perdita di funzionalità statica del viadotto Polcevera’ al posto di ‘rischio crollo’ dal catalogo dei rischi – ha detto in aula – Lo feci per poter fare adottare tutte le cautele. Se lasci rischio crollo sei allo stadio finale. Invece uno si deve fermare un passaggio prima, altrimenti il paracadute qual è?”.

Il pm Marco Airoldi gli ha anche chiesto conto delle numerose sollecitazioni inviate al Mit affinché approvassero l’iter del retrofitting (il rinforzo delle pile 9 e 10) dando via ai lavori. In quelle mail si parla di “urgenza” e anche qui lui fornisce la sua spiegazione: “Mi ero messo di tigna perché era assurdo il ritardo del ministero. Il provveditorato aveva approvato il progetto a febbraio e il Mit lo approvò solo a ottobre mesi. Ma le sollecitazioni non erano legate alle condizioni del viadotto – ha sottolineato – ma al fatto che loro tenevano bloccati i progetti per mesi e io dovevo mandarlo a gara”.

Alle domande se con Castellucci avessero mai parlato della necessità di limitare gli interventi per non ridurre gli utili, ha sottolineato il manager ha risposto un “no” secco. Così la Procura gli ha riproposto una delle registrazioni che hanno suscitato maggiore scalpore quanto sono state rese pubbliche con le quali la Procura rafforza le sue accuse di come la gestione di Aspi fosse imperniata sul risparmio nella manutenzione a scapito della sicurezza per poter garantire gli utili. Nella registrazione effettuata di nascosto dal dirigente di Spea Marco Vezil l’ex numero tre di Aspi Michele Donferri dice: “io però devo dà garanzia all’amministratore delegato, ai consiglieri.. tra l’altro so’ entrati i tedeschi.. so’ entrati i cinesi.. e noi stiamo dicendo a tutti che le opere d’arte non so’ critiche.. mo’ metteremo qua un’operazione da quaranta milioni di euro.. mo’ te voglio…! Eh… cioè i tedeschi hanno detto che qua non si tocca niente, vogliono essere garantiti tutto l’utile”.

L’ex numero tre di Aspi chiamato a rispondere di quelle frasi, ha detto senza fare una piega: “ Quella frase la rivendico, ne sono orgoglioso. Era riferito al fatto che gli investitori – ha spiegato – erano entrati in base a un piano industriale dopo una due diligence dove erano stati messi nero su bianco gli investimenti. Io mi riferivo al fatto che non si poteva spendere di più perché Spea aveva sbagliato un progetto, come era accaduto, ma non sul Polcevera, su un altro viadotto, e avevano fatto lievitare i costi e non era possibile fare una cosa del genere”.

Gli strali contro la gestione della sorveglianza e della progettazione da parte di Spea (oltre a quelli contri i suoi predecessori alla direzione Fulvio Di Taddeo e Mario Bergamo) sono stati anche oggi il leit motiv del suo esame: un lungo elenco di imprecisioni da parte dei dirigenti (uno dei suoi bersagli è il coimputato Massimiliano Giacobbi, ma anche l’allora amministratore delegato Antonino Galatà), fino a errori più gravi come quello che porterà – dice Donferri – alla rottura totale dei rapporti con Spea a febbraio del 2018 dopo il crollo di un blocco di cemento di 10 tonnellate dalla rampa di accesso al Morandi durante lavori di risistemazione delle barriere di sicurezza.

“Un evento tragico che per fortuna non ha coinvolto nessuno. Ma da quel momento in poi si interrompono tutti i rapporti con Spea, nessuno di loro entrò più nella mia stanza e infatti non ci sono più registrazioni” ha detto alludendo alle decine di registrazioni effettuate di nascosto nel suo ufficio da Vezil e Giacobbi durante le riunioni. Sull’incidente ha aggiunto: “Quell’angolo dove era avvenuto il crollo era un punto particolare e non c’era dubbio che lo dovevi attenzionare. se conosci a menadito il progetto”. Dopo quell’incidente Aspi, su imput proprio di Donferri, andrà anche per vie legali contro la controllata Spea.

Sempre in base a una delle registrazioni effettuate dai dirigenti di Spea (in questo caso da Massimiliano Giacobbi che risale all’ottobre del 2017) Donferri viene accusato dalla procura di aver fatto abbassare i voti dei report trimestrali, secondo l’accusa appunto per poter eseguire meno interventi e poter così risparmiare sulle manutenzioni “Lo dicevo perché c’era stata una sbagliata interpretazione del manuale dettata dalle continue segnalazioni che arrivavano dalle persone su distacchi lievi. Parlavo solo quarto tronco, quello di Firenze. Il Mit ci aveva mandato sollecitazioni e Atlantia si era tirata fuori il danno di immagine. E allora quelle non erano valutazioni corrette. Ed è mio dovere che tu dia una corretta interpretazione visto che ti pago – ha detto riferendosi sempre a Spea – non puoi forzare il manuale”. E aggiunge: “Io non ho mai fatto abbassare un voto sul Polcevera e anzi chiesi a Giacobbi di inserire nel progetto di retrofitting tutti i report. Quando ho scoperto che non avevano allegato alcune foto ci sono rimasto molto male”.